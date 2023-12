Ottime notizie per tutti i napoletani: accadrà presto

I napoletani possono festeggiare una buonissima notizia che migliorerà il loro vivere quotidiano: accadrà presto, manca solo l’annuncio ufficiale.

Napoli è una città molto grande e ricca di abitanti. Oltre ai propri cittadini, però, negli ultimi anni è davvero tanto il flusso di turisti che affollano le principali strade della città e i luoghi più iconici di Napoli e provincia. I tanti turisti però alcune volte possono causare qualche problema logistico: un esempio è la folla assidua che ogni giorno riempie le stazioni della Linea 1 della Metropolitana.

È abbastanza risaputo che la Metro di Napoli negli ultimi anni ha avuto qualche problema di troppo che ha creato tanti disagi ai cittadini e, appunto, ai turisti. Dai pochi treni a disposizione per il malfunzionamento di mezzi troppo vecchi al conseguente ritardo eccessivo che creava vagoni strapieni di gente. Fortunatamente nell’ultimo periodo l’arrivo dei nuovi treni, con più capienza e più comodi, stanno diminuendo questi problemi. Ma a breve potrebbe esserci una nuova novità che farà felice tutti i fruitori della Linea 1.

Novità nella Metro di Napoli, buone notizie per i cittadini

La Metropolitana di Napoli è una delle più belle di Europa con le proprie stazioni ricche di arte, storia e cultura. La stazione di Toledo si è classificata al primo posto nella classifica di stazioni più belle d’Europa ed è piena di turisti che quotidianamente la affollano per fare foto all’interno di essa. Uno dei problemi della Linea 1 però è la mancanza di Wi-Fi e 5G all’interno delle stazioni. Ma presto questo problema sarà risolto.

Il Comune di Napoli, la società Cellnex Italia e ANM hanno definito un contratto-concessione che consentirà la progettazione, realizzazione ed esercizio da parte di Cellnex Italia di un’infrastruttura DAS (Distributed Antenna System), una soluzione tecnologica multi-operatore per la ripetizione del segnale radiomobile cellulare all’interno della Linea 1.

Cellnex Italia, società che gestisce anche la copertura mobile cellulare della Metropolitana di Milano, sarà responsabile della progettazione e della realizzazione degli impianti all’interno delle sedici stazioni della Linea 1 per far sì che anche a Napoli sia possibile avere una copertura cellulare sia dati sia voce. Una buona notizia per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio con uno dei principali mezzi di trasporto di una delle più importanti città italiane.