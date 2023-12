“Mazzarri preso in giro dallo spogliatoio dell’Inter”: il giallo social impazza sul web – FOTO

Pesante e immeritata sconfitta quella subita dal Napoli al Maradona contro l’Inter, in un passaggio di consegne sembrato scontato.

Esce con le ossa rotte dallo scontro diretto con l’Inter il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri, nonostante un’ottima prestazione in cui probabilmente avrebbero meritato di più, perdono l’ennesimo scontro diretto stagionale vedendo allontanarsi di ben 11 punti la vetta.

Un super Sommer, che già dopo pochi minuti si è reso protagonista di una bellissima parata su Elmas, ha tenuto a galla i nerazzurri, che hanno poi colpiti nei momenti migliori dei campioni d’Italia. Su tutte, la rete di Hakan Çalhanoğlu, che proprio al calare del primo tempo con un gran destro ha indirizzato la sfida verso la vittoria per i suoi.

Ha fatto tanto discutere anche l’arbitraggio di Davide Massa, autore di almeno un errore macroscopico, avvenuto proprio sul vantaggio dell’Inter. Nell’azione culminata con la rasoiata del centrocampista turco, infatti, c’è stata una cintura evidente di Lautaro su Lobotka, incredibilmente non ravvisata dall’arbitro che si trovata tra l’altro in posizione perfetta. Allo stesso modo, il Napoli ha protestato per il mancato rigore su Osimhen, nel contatto con Acerbi. L’attaccante nigeriano dopo aver anticipato il difensore si è visto scalciare tra caviglia e tallone, un contatto di entità non esagerata, ma che per i metri attuali avrebbe potuto valere il penalty.

Di questo avviso la società partenopea, che attraverso il direttore sportivo Meluso si è detta “Sconcertata” da tali decisioni, scegliendo addirittura di evitare la consueta intervista post gara a Mazzarri per paura di ripercussioni sul proprio allenatore, furioso con il direttore di gara.

Casa Inter, vittoria e festa: sfottò a Mazzarri?

Come preventivabile, a seguito di una vittoria fondamentale, in casa Inter l’esaltazione è stata elevata. Il club milanese, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha celebrato il risultato del Maradona, venendo seguito a ruota dai propri giocatori.

Uno dei post pubblicati dai tesserati nerazzurri, nello specifico quello di Matteo Darmian, ha scaturito però non poche polemiche. Nella foto caricata su instagram dal terzino dell’Inter e della nazionale italiana, infatti, si vede Federico Dimarco mimare il gesto dell’orologio, “marchio di fabbrica” di Mazzarri.

Molti tifosi napoletani, notando questo dettaglio, hanno accusato il giocatore di mancanza di sportività. Dopo un’analisi attenta, però, si è potuto appurare che il caso non fosse questo. Già da qualche tempo, all’interno dello spogliatoio dell’Inter, infatti, i calciatori nei loro post hanno più volte scherzato nella medesima maniera, anche in tempo lontani dalla sfida al Napoli.

Il motivo preciso riconducibile all’orologio non si conosce, ciò che è certo, però, è che Mazzarri c’entri poco o nulla. Di seguito, un post pubblicato in precedenza proprio da Çalhanoğlu:

