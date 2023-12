“È successo dopo 46 anni”: record negativo per il Napoli, il dato è sconcertante

Una sconfitta dura da digerire quella maturata al Diego Armando Maradona ieri sera, che ha visto il Napoli estromesso dalla corsa scudetto.

Napoli zero, Inter 3, un incubo. Il Napoli in una sorta di passaggio di consegne parecchio anticipato consegna lo scudetto ai nerazzurri, che per onor del vero sono solamente a due punti dalla Juventus, ad oggi unico avversario credibile per il tricolore.

Una sconfitta immeritata, in cui l’arbitraggio ha certamente influito, ma che ha confermato ancora una volta l’annata no del Napoli, lontano parente della squadra che ha stravinto lo scorso campionato.

L’impianto di Fuorigrotta, nel corso della storia calcistica dell’Inter ha da sempre rappresentato uno degli stadi più ostici. Sono state tantissime le sfide tra le due compagini, che hanno dato vita ad uno dei più grandi classici della Serie A.

Nella maggioranza delle occasioni, fra le mura amiche dell’allora San Paolo, oggi Maradona, i partenopei l’hanno avuta vinta. Ieri non è stato così, ma stando a quanto riportato da OptaPaolo, ci sarebbe un dato ancor più clamoroso all’interno della sconfitta stessa.

L’Inter, con il netto 0 – 3 maturato, è infatti riuscita a bissare un successo pesante che mancava da ben quarantasei anni. Solamente nel 1977, anche in quel caso con il medesimo risultato, la compagine meneghina era riuscita a vincere a Napoli con ben tre goal di scarto. Un dato emblematico.

