Napoli-Inter, ufficiale: arbitra Massa, la designazione completa

Questa sera il Napoli affronterà al Santiago Bernabeu il Real Madrid, nella sfida di Champions League che precederà il big match di Serie A contro l’Inter. L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il match del Maradona.

Dopo il buon esordio del Napoli di Mazzarri contro l’Atalanta – in cui è arrivata la vittoria per 2-1 – questa sera ci sarà la super sfida contro il Real Madrid. Il Napoli punta alla qualificazione agli ottavi di finale, anche se per stasera l’impresa è molto ardua.

Intanto gli azzurri domenica ospiteranno al Maradona l’Inter, ed oggi è stato comunicato l’arbitro del match.

Napoli-Inter, Massa dirigerà l’incontro del Maradona

Dopo i rispettivi impegni di Champions League, Napoli ed Inter si sfideranno in campionato. Difatti domenica sera al Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Inter, big match valido per la 14ª giornata di Serie A. Gli azzurri proveranno a dare seguito alla buona vittoria ottenuta contro l’Atalanta, sperando che il tifo casalingo ritorni ad essere un fattore decisivo in positivo.

L’impegno non sarà dei più facili, visto che i campioni d’Italia affronteranno l’attuale capolista del campionato, ossia l’Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus, e cercheranno di uscire indenni anche dal Maradona. L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 14ª giornata di Serie A poco fa. Per il big match Napoli-Inter è stato designato come arbitro Davide Massa, che sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Mondin. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre VAR e AVAR del match saranno rispettivamente Marini e Mariani.