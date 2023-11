Napoli in cima all’Europa: stacco alle big, punteggi record

Nonostante il cammino in Champions League abbia avuto alcuni alti e bassi, il Napoli continua a scalare posizioni nel Ranking UEFA. Pronto il sorpasso ad una big di Serie A.

Questa sera il Napoli scenderà in campo per cercare di compiere l’impresa contro il Real Madrid. Un’eventuale successo sarebbe fondamentale per il Napoli su diversi fronti, ossia la qualificazione agli ottavi e nel Ranking UEFA.

Difatti gli azzurri continuano a scalare posizioni nella classifica per club stilata dalla UEFA, e in caso di qualificazione ci sarebbe il sorpasso ai danni di una big del calcio italiano.

Ranking UEFA, il Napoli prepara il sorpasso sulla Juventus

Il Napoli attualmente nel gruppo C della Champions League ha totalizzato 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Gli azzurri si giocheranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta nel corso delle ultime due gare del girone, e già stasera potrebbe arrivare l’aritmetica qualificazione. Nonostante un percorso con alti e bassi con Rudi Garcia alla guida, gli azzurri hanno fatto dei passi in avanti nel Ranking UEFA.

Oltre al prestigio, questa speciale classifica sarà importante a partire dalla prossima stagione, visto che determinerà le fasce per i sorteggi del nuovo format della Champions League. Inoltre il superamento del girone da parte del Napoli in Champions, potrebbe valere anche un buon piazzamento agli azzurri per la partecipazione al nuovo Mondiale per Club che partirà nel 2025. Già dall’inizio della Champions League – e con i risultati ottenuti finora – il Napoli si è guadagnato alcune posizioni nel Ranking UEFA. Ovviamente gli azzurri non vogliono fermarsi qui e puntano a scavalcare altri club nel corso di questa stagione.

Al momento il Napoli occupa la 16ª posizione nel Ranking UEFA, con un totale di 72 punti. Nonostante le inseguitrici siano ad una distanza ravvicinata, gli azzurri continuano a guardare in avanti e sperare di guadagnare altre posizioni. Il prossimo club finito nel mirino del Napoli è la Juventus, che occupa la 15ª posizione con un totale di 80 punti. I bianconeri però rischiano di essere scavalcati in seguito alla mancata partecipazione a competizioni UEFA, e quindi impossibilitati a racimolare punti. Il Napoli ha inserito la freccia e punta al sorpasso nei confronti degli acerrimi rivali. Qualora il Napoli riuscisse a vincere le ultime due gare del girone di Champions League contro Real Madrid e Braga, arriverebbe ovviamente anche la qualificazione agli ottavi di finale. Questo traguardo varrebbe ai partenopei il sorpasso nei confronti dei bianconeri nel Ranking UEFA, e consentirebbe al Napoli di mettere il mirino sulle altre squadre che lo precedono.