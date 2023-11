Critiche feroci per Mazzari: “Contro l’Atalanta poteva perdere 3-0”

Nonostante il cambio in panchina non si placano le polemiche: dichiarazioni shock sulla prestazione del Napoli contro l’Atalanta

La prima gara con Mazzarri alla guida del Napoli ha avuto esito positivo. Gli azzurri hanno portato a casa tre punti, vincendo su un campo ostico come il Gewiss Stadium, contro l’Atalanta di Gasperini, 1-2. A decidere la gara un gol di Kvaratskhelia, poi agganciato dalla rete di Lookman; infine, la decisiva marcatura di Elmas.

Fondamentale l’apporto dei cambi di Mazzarri, non a caso l’ultimo gol è stato confezionato da due subentrati: Elmas e Osimhen. Tuttavia non tutti hanno apprezzato la prima prova della gestione Mazzarri bis.

L’analisi di Fedele: “Ho visto una squadra di fantasmi”

Il procuratore Enrico Fedele è parso piuttosto critico riguardo l’ultima gara degli azzurri. Ai microfoni di Radio Marte ha detto: “Ho visto una squadra di fantasmi, specie nella ripresa”.

Gran parte del merito della vittoria, secondo Fedele, va attribuito a Gollini: “Il Napoli poteva prendere tre gol, se non fosse stato per il portiere. Anche su Koopmeiners è dovuto intervenire Gollini con dei miracoli. Il vero problema è che i difensori azzurri, nella loro area di rigore, non sanno marcare”,questa la problematica evidenziata in analisi.

Una disamina che si discosta alquanto da quelle effettuate dalla stampa nazionale, che invece ha apprezzato la gara del Napoli, parso più compatto e solido rispetto alla precedente gestione Garcia.