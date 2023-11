Dove vedere Atalanta-Napoli in streaming e in TV

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A e torna anche il Napoli che alle 18:00 sfiderà l’Atalanta nel sabato calcistico. Ecco dove poter vedere il match in Streaming e in TV.

Il campionato di Serie A riapre finalmente le sue porte e lo fa anche per il Napoli. Dopo il cambio in panchina alle 18:00 vedremo il nuovo Napoli di Mazzarri contro l’Atalanta di Gasperini, nella splendida cornice del Gewiss Stadium di Bergamo.

Il Napoli riparte dopo Empoli, con una sconfitta che poi ha portato all’esonero di Garcia. Facendo po’ di marcia indietro, dopo le voci su Tudor, e dopo qualche giorno di trattativa, sbuca poi il nome di Walter Mazzarri per un clamoroso ‘come back’ nella città partenopea. L’ultima volta era il 2013, quando Mazzarri se ne andò da vincitore, in una Napoli che sapeva già di rivoluzione e voglia di ricostruire. Di fatto poi i ‘moti rivoluzionari’ di De Laurentiis portarono alla scelta di Benitez.

Al momento il tecnico riparte da Empoli, da una sconfitta e ora c’è solo la voglia di fare meglio. Allenamenti intensi, con la voglia di dimostrare chi sono davvero i campioni d’Italia. D’altronde la grinta al tecnico non manca, più di 10 anni fa subentrò a Donadoni restituendo al Napoli quella voglia di giocare a calcio ma soprattutto dignità oltre chiaramente al ritorno in Champions.

Dall’altra parte arriva l’Atalanta, anch’essa reduce da un pareggio – che sa quasi di sconfitta – contro l’Udinese. Un pareggio per 1-1 che ha evidenziato non poche difficoltà per i neroazzurri, reduci anche ad onor del vero dal match della settimana precedente in Europa League. Nelle ultime 5 uscite stagionali, i bergamaschi hanno totalizzato 2 vittorie, altrettante sconfitte con Lazio e Inter e un pareggio a Udine.

Gli ultimi 5 precedenti

Negli ultimi 5 precedenti fra Atalanta e Napoli registriamo 3 vittorie del Napoli e 2 vittorie per l’Atalanta. Lo scorso anno gli azzurri hanno dominato entrambi i match prima a Bergamo vincendo per 2-1 poi a Napoli consolidando il punteggio sul 2-0. Nel 2022 arrivò anche un successo per il Napoli per 3-1, poi due clamorose sconfitte la prima nel dicembre del 2021 per 3-2, l’altra nel febbraio dello stesso anno ma per 4-2 una bella e sonora lezione.

Dove vederla?