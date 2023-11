Atalanta Napoli: ci sono grossi problemi, c’entra Mazzarri

Manca sempre meno, il Napoli del neo tecnico Walter Mazzarri è pronto a fiondarsi nel tour de force che segnerà la stagione.

Walter Mazzarri è carico a pallettoni, il tecnico toscano ha voglia di riprovare le sensazioni che più ama, quelle che solamente il rettangolo verde è in grado di regalare.

Questa sera, alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta ospiterà i campioni d’Italia per una sfida di vertice, con il quarto posto nel mirino. La quarta posizione è infatti occupata dagli azzurri a quota 21, solamente un punto in più degli orobici, fermi a quota 20 e consapevoli, che in caso di bottino pieno, scavalcherebbero i campioni d’Italia.

Partenopei che si ritroveranno a stretto giro ad affrontare una serie oseremmo definire “infinita” di big match, con tutte le prime della classe pronte a sfidare il team di Mazzarri a turno, nel mezzo, infine, le due ultime decisive sfide europee del girone, prima il Real Madrid dell’ex Ancelotti al Bernabeu, infine, lo Sporting Braga fra le mura amiche del Maradona.

Mazzarri-Gasperini, nervi tesi: esordio col botto per Walter

Un quadro complicato, ma che l’allenatore ex Cagliari, affronterà con un gruppo forte a propria disposizione, “Il migliore mai allenato”, come lucidamente dichiarato in prima persona nella conferenza stampa pre gara di rito.

Negli ultimi giorni, inoltre, dall’infermeria sono arrivate ottime notizie, con i recuperi di due pezzi da 90: Piotr Zielinski e Victor Osimhen, entrambi in grado di strappare una convocazione per Bergamo. Il polacco, con ogni probabilità scenderà anche in campo dal primo minuto, per il nigeriano, invece, ci sarà bisogno di aspettare ancora un pò, con Simeone e Raspadori candidati ad una maglia da primo minuto, almeno sino alla ripresa, quando potrebbe scattare il momento dell’ex Lille.

Un test di fuoco secondo Il Corriere della Sera, che nella sua edizione odierna ha sottolineato i rapporti non idilliaci tra Mazzarri e Gasperini, resisi più volte protagonisti di screzi in passato. Episodi registrati, probabilmente lasciati alle spalle di quest’ultimi, che come ha specificato il tecnico, si attenderanno con massimo rispetto, come ammesso proprio dal mister degli atalantini, che in conferenza stampa ha definito la partita con il Napoli come “Una gara sempre punto di riferimento per loro”.

Insomma, gli ingredienti per un pomeriggio bollente e allo stesso tempo divertente ci sono tutti, con due delle squadre più moderne e belle della Serie A pronte ad affrontarsi e dare spettacolo. L’ansia cresce, manca davvero poco.