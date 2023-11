Osimhen e Zielinski out contro l’Atalanta? C’è la decisione ufficiale

Ci siamo, domani partirà il Walter Mazzarri – bis, con l’Atalanta di Gasperini pronta ad ospitare i campioni d’Italia in carica.

C’è grande, grandissima attesa, voglia e curiosità di vedere l’avvio del Walter Mazzarri – bis, la seconda era del tecnico toscano sulla panchina che oltre dieci anni fa gli ha fatto compiere il salto di qualità.

Un compito arduo quello dell’ex Cagliari, che nonostante il valore indiscutibile della propria rosa, la più forte mai allenata, come ammesso sinceramente nella conferenza stampa pre gara di rito, si ritroverà dinanzi un tour de force da accapponare la pelle.

Prima la gara del Gewiss Stadium contro un’Atalanta vogliosa di mettere la freccia e prendersi il quarto posto, poi la trasferta in terra spagnola, nel poetico Santiago Bernabeu, ospiti del Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

Verso Bergamo, le condizioni di Osimhen e Zielinski

Visti i tanti impegni ravvicinati, a tenere banco al Konami Center di Castel Volturno, sono state le condizioni degli azzurri, con l’ultimo infortunato di lista corrispondente a Jesper Lindstrom, che con ogni probabilità sarà out per almeno due settimane.

Erano però due le incognite principali, quelle corrispondenti al nomero di Victor Osimhen e Piotr Zielinski. L’ex Lille, fermo da più di un mese a causa dell’infortunio occorso con la Nigeria, già nei giorni scorsi aveva lanciato segnali positivi che facevano ben sperare.

Discorso simile per il centrocampista polacco, rientrato in nazionale a causa di una tonsillite, dopo aver fatto prendere un bello spavento all’ambiente per la notizia inizialmente diffusa concernente possibili problemi al cuore.

Fortunatamente per il Napoli e Mazzarri, entrambi i giocatori torneranno a disposizione, come dichiarato dalla stessa società partenopea che attraverso i propri canali social ha reso noto l’elenco dei convocati per l’impegno di Bergamo:

Di seguito, la lista completa:

CONTINI Nikita, GOLLINI Pierluigi, MERET Alex, DI LORENZO Giovanni, JUAN JESUS, NATAN Bernardo De Souza, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro, ANGUISSA Frank, CAJUSTE Jens, ELMAS Eljif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, DEMME Diego, ZIELINSKI Piotr, POLITANO Matteo, KVARATSKHELIA Khvicha, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni, ZERBIN Alessio, OSIMHEN Victor

Con ogni probabilità, soprattutto per il numero 9 azzurro, ci sarà spazio a partita in corso, nella ripresa magari, con Jack Raspadori e il “Cholito” Simeone, pronti ad occupare la posizione di terminali offensivi dal primo minuto, forse il principale dubbio che Mazzarri si porterà dietro sino alla fine. L’ultima parola, come sempre, spetterà al campo, domani alle 18:00 si parte.