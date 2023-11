Atalanta, Gasperini pronto a sorprendere: può schierarlo ‘fuori ruolo’

L’era Mazzarri – Bis sta per iniziare, domani, tra poco meno di 24 ore, il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta.

L’attesa mista a curiosità cresce, tra poco meno di ventiquattro ore il Napoli di Walter Mazzarri scenderà in campo contro l’Atalanta per dare il via alla seconda era del tecnico toscano sulla panchina dei partenopei.

Un tour de force non indifferente quello che affronterà l’ex Cagliari, che dopo Bergamo volerà insieme ai propri ragazzi in Spagna, direzione Santiago Bernabedu, stadio storico in cui saranno ospitati dal Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

Atalanta – Napoli, le probabili formazioni

Gasperini, che ritiene il Napoli un importante banco di prova, è in fase di studio, con la formazione iniziale per grandi linee già definita, se non per qualche piccolo dubbio. Nello specifico, soprattutto a centrocampo, è vivo il ballottaggio tra Pasalic e De Ketelaere, che con ogni probabilità, si giocheranno una maglia da titolare sino a poche ore dal fischio d’inizio.

Questo, dovrebbe essere lo schieramento iniziale dei nerazzurri: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman.

Attenzione alla mossa a sorpresa però, perchè nel caso in cui Koopmeiners non partisse da titolare, Gasperini potrebbe optare per una soluzione alternativa, dirottando il polivalente difensore Scalvini in zona mediana.

Scelte pressochè fatte per Mazzarri invece, che potrebbe schierare questo 11 di partenza: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

I dubbi principali, riguardano il ruolo di mezz’ala, con Zielinski recuperato ma ancora in leggero dubbio, mentre con Osimhen quasi certo di entrare a gare in corsa, è vivo il ballottaggio per ricoprire il ruolo di terminale offensivo tra Raspadori e Simeone, con l’ex Sassuolo in leggero vantaggio.