Vinicius Jr infortunato, il Real Madrid corre ai ripari: super colpo in attacco

Vincius Jr out per infortunio, salterà anche il Napoli: il Real Madrid può agire sul mercato e mette nel mirino l’attaccante



Il Napoli è atteso da una serie di partite determinanti per il prosieguo della stagione. A partire dalla prima, alla ripresa dalla sosta contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Poi per Mazzarri sarà tempo di affrontare la trasferta di Madrid, al Bernabeu, contro il Real, probabilmente il match più atteso della stagione. Infine, le gare contro Inter (in casa), Juventus (in trasferta) e Braga (in casa). In particolare, contro Real e Braga il tecnico si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

I Blancos, squadra stracolma di campioni, hanno praticamente in mano il passaggio del turno in prima posizione. Il Napoli invece, con il pareggio casalingo contro l’Union Berlino ha complicato leggermente il suo percorso. Ad oggi basta semplicemente vincere contro il Braga, ma un buon risultato a Madrid faciliterebbe, e non poco, le cose. Inoltre, darebbe anche una spinta notevole a livello mentale. Tuttavia, in vista della gara del 29 novembre, i Galacticos dovranno fare a meno di uno degli uomini più rappresentativi della rosa: il brasiliano Vinicius Jr. Sicuramente un’assenza pesante, ma il Real può contare anche su tanti altri fuoriclasse.

Vinicus out, il Real Madrid interviene sul mercato: il nome sul taccuino della dirigenza

Vinicius Jr, stando alle ultime indiscrezioni, ha subito un infortunio nettamente più grave del previsto. Si prospetta per lui un ritorno ad inizio 2024. Un tempo di recupero che sta mettendo in difficoltà il Real. Troppo risicata la disponibilità di attaccanti per Ancelotti, che ora può contare sul solo Joselu come prima punta di ruolo. Nonostante la stagione straordinaria, dal punto di vista realizzativo (e non solo) di Bellingham, a gennaio potrebbero arrivare rinforzi.

Stando a quanto riportato dal portate TuttoMercatoWeb.com, nel mirino dei Blancos ci è finito Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in passato finito anche nel mirino del Napoli, sta vivendo una nuova giovinezza al Galatasaray. L’ex Inter ha firmato, quest’estate, un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione. L’attaccante sta molto bene in Turchia, ma è evidente che l’interesse di un club dal prestigio del Real Madrid può cambiare le carte in tavola. Al momento, si tratta solamente di un interessamento, non c’è un’offerta concreta, ma è possibile che nei prossimi mesi gli intermediari del Real intensifichino i contatti con il club turco.