Sarri: “Il mio Napoli verrà ricordato”, poi il paragone con la Lazio

L’ex allenatore del Napoli torna a parlare della sua esperienza sotto l’ombra del Vesuvio. Le sue parole faranno piacere ai tifosi

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è uno dei tecnici che in Serie A spiega sempre le cose come stanno. Il toscano non si è mai sottratto dal dire ciò che pensava davanti alle telecamere e questo ha fatto sì che venisse classificato come un personaggio dal “carattere particolare”.

La terza stagione alla Lazio non è cominciata nel migliore dei modi. La squadra capitolina si trova attualmente al decimo posto con 17 punti in 12 partite. L’era di affermazione di Sarri, diventato uno degli allenatori più famosi del mondo, è partita proprio da Napoli e dalla squadra partenopea. Peculiari le sue parole in un’intervista rilasciata per l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica.

“Il mio Napoli verrà ricordato per tanti anni”

Intervistato da la Repubblica a Sarri è stato chiesto cosa effettivamente sia quello che tanti esperti chiamano comunemente il Sarrismo. L’allenatore toscano ha spiegato che non sempre è possibile fare lo stesso tipo di gioco con tutte le squadre. Con il Napoli aveva a disposizione tanti bravi palleggiatori che gli permettevano di concretizzare alla perfezione le sue idee. Sarri ha spiegato che invece con la Lazio deve fare ricorso più ad un tipo di gioco basato sul contropiede, date le caratteristiche dei suoi giocatori.

L’ex tecnico partenopeo ha spiegato che quanto messo in mostra dal suo Napoli verrà ricordato almeno per altri trent’anni. Alla fine dell’intervista, Sarri si è detto soddisfatto di quanto fatto fin qui in carriera. L’essere partito da molto lontano, dai campi di provincia ed arrivare a vincere uno scudetto e ad allenare alcune delle migliori squadre, è per lui un grande motivo di orgoglio.