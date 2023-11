Piace anche al Napoli, dal Bologna avvisano: annuncio per gennaio

Il Napoli lo osservano, intanto da Bologna avvisano il club partenopeo in vista del mercato di gennaio: l’annuncio degli emiliani

L’inizio di stagione deludente del Napoli di Garcia ha portato il presidente De Laurentiis, durante la sosta Nazionali in corso, a prendere una decisione del tutto inaspettata. Infatti il patron azzurro, dopo aver esonerato Garcia, ha affidato la panchina del Napoli a Walter Mazzarri. Un ritorno sorprendente, ben accolto dalla piazza partenopea. Inizialmente sembrava potesse farcela Tudor, ma le richieste del tecnico croato non hanno accontentato De Laurentiis. Infatti, fattore determinante nella trattativa è stata la richiesta contrattuale del tecnico toscano: solo sette mesi di contratto e un ruolo, sostanzialmente da traghettatore.

Ruolo che non tutti avrebbero accettato, ma che, in ogni caso, costringe la società ad effettuare valutazione attente riguardo il futuro della panchina. Infatti, non è affatto sicuro che la prossima stagione sarà Mazzarri a sedersi sulla panchina del Napoli, anche se dovesse fare risultati straordinari. Tanti nomi sul taccuino della dirigenza partenopea, tra questi figura senza dubbio anche quello di Thiago Motta, allenatore rivelazione di questa stagione con il suo Bologna. Un progetto ambizioso quello della società emiliana, volto a valorizzare giovani talenti, come Zirkzee, anche lui da menzionare tra le sorprese di questa stagione.

Zirkzee, le ultime sul futuro: arriva l’annuncio da Bologna per gennaio

L’attaccante olandese, che interessa anche al Napoli, ha già siglato cinque gol e due assist questa stagione. Si prevede, già a gennaio, un’asta a rialzo per assicurarsi il suo cartellino. Sulla questione si è espresso Marco Di Vaio, direttore sportivo del club, in un’intervista ai microfoni di TuttoMercato Web.com. “Non pensiamo assolutamente di cederlo. I rumors servono a poco, lui deve continuare a lavorare e a giocare, a crescere e dare continuità aiutando i propri compagni”, spiega Di Vaio.

“Quando inizi a diventare punto di riferimento serve l’aiuto anche nelle difficoltà. Procediamo, tutti insieme e rendiamo concreto e costante il potenziale“, questo il messaggio forte e chiaro dell’ex capitano rossoblù. Quindi, almeno per la prossima sessione di mercato l’attaccante ex Bayern non dovrebbe lasciare l’Emilia Romagna, ma già per l’estate le big europee sono alla finestra, pronte ad offrire per assicurarsi l’attaccante del Bologna. Anche il Napoli è ovviamente tra queste, sopratutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Osimhen, la dirigenza potrebbe decidere di puntare su di lui. Considerando anche il fatto che conosce già molto bene il campionato di Serie A.