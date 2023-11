Kim, furto nella nuova casa a Monaco: il bottino è da non credere

Kim Minjae, disavventura per l’ex difensore centrale del Napoli nella nuova casa a Monaco di Baviera: la notizia è stupefacente

Protagonista indiscusso della stagione trionfale dello scudetto, Kim Minjae quest’estate ha lasciato il Napoli per intraprendere una nuova esperienza con la prestigiosa maglia del Bayern Monaco. Finora, Tomas Tuchel, allenatore dei bavaresi ha fatto sicuro affidamento sulla coppia di centrali formata da Upamecano e il sudcoreano, mentre è più defilato nelle gerarchie l’ex Juventus De Ligt. Undici presenze totali in Bundesliga, una in DFB Pokal e quattro in Champions League. L’ex Napoli è di fatto divenuto un titolarissimo dei campioni di Germania.

Stando a quanto riportato dall’account Bayern & Germany (@iMiaSanMia) su X (Twitter), citando due giornalisti della BILD (Christian Falk e Tobi Altschaffl), il centrale sudcoreano avrebbe subito un furto nella sua nuova casa a Monaco di Baviera, nella quale sta effettuando il trasloco.

Un ladro avrebbe rubato il cuociriso di Kim, utensile molto utilizzato in cucina dagli asiatici, dopo che l’ex Napoli lo avrebbe lasciato per un po’ fuori la porta di casa. Da buon sudcoreano, Kim Minjae è affezionato al cuociriso originale della sua terra, quindi starebbe aspettando che il suo agente Dee Hong gliene porti uno nuovo dalla Corea del Sud.

Kim Min-jae was the victim of a robbery while he was moving into his new home in Munich. A thief stole Kim's rice cooker after the player left the item outside to bring in another box. Kim values ​​the original device from his homeland and had to wait until his agent Dee Hong… pic.twitter.com/gDo5D0zTBa

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2023