Napoli, grave danno ai tifosi: arrivata la decisione

Stangata dall’organo istituzionale, delusione forte per i tifosi del Napoli: la decisione li penalizza in vista della prossima trasferta

Atalanta-Napoli, primo match dopo la sosta Nazionali, rappresenta per il club partenopeo un nuovo inizio. Un nuovo inizio poiché con l’addio di Garcia e l’inaspettato ritorno di Mazzarri sulla panchina ci sono i presupposti per rialzare le sorti di una stagione non partita benissimo, diciamo così. C’è tanta curiosità per il ritorno del tecnico toscano sulla panchina azzurra. Tanti i tifosi del Napoli che si chiedono cose del tipo: quale sarà il modulo utilizzato? Riuscirà Mazzarri a sorreggere il peso dell’incarico affidatogli? E tante altre.

Domande alle quali in tantissimi vogliono avere risposte tangibili già alla prima, contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Si prospetta una sfida davvero complicata per il Napoli, in uno stadio difficile, contro una squadra che negli anni è riuscita a mettere in difficoltà chiunque, oltre ad essere una diretta concorrente per la top four. Data l’importanza dell’evento, i tifosi azzurri non hanno intenzione di far mancare il loro supporto alla squadra. Un consistente numero di supporters partenopei ha quindi in programma di partire alla volta di Bergamo, per assistere in prima persona alla gara. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, quest’ultima potrebbe essere vietata ai residenti in Campania.

Atalanta-Napoli, trasferta vietata ai tifosi partenopei? Le ultime news sulla questione

Sarebbe dovuta arrivare mercoledì la decisione ufficiale dell’Osservatorio del Viminale in merito alla trasferta di sabato. Tuttavia, al momento, nulla è stato comunicato a riguardo. Attorno alla decisione dell’organo istituzionale ha preso forma un vero e proprio mistero, che in un certo senso destabilizza coloro che avevano in programma di partire la prossima settimana. Seppur non sia ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale, il divieto di trasferta è molto probabile e le cause sono molteplici.

Innanzitutto, a causa di lavori di riqualificazione dell’impianto, il settore ospiti del Gewiss Stadium ha capienza molto ridotta (780 posti). Poi, i tifosi dell’Atalanta, i cui rapporti poco felici con quelli del Napoli sono ben noti, sarebbero indirettamente coinvolti negli scontri dello scorso marzo, che hanno visto i tifosi dell’Eintracht Francoforte distruggere parte del centro storico della città di Napoli. Secondo indiscrezioni, l’Osservatorio avrebbe trasmesso gli atti al Casms che dovrà occuparsi di emanare il divieto di trasferta informando la Prefettura di Bergamo.

Entro martedì, data entro la quale dovrebbero essere messi in vendita i tagliandi, è attesa una comunicazione ufficiale. Una situazione complicata, che danneggia solo i tifosi del Napoli, impossibilitati a programmare un viaggio, logisticamente dispendioso, come quello di Bergamo.