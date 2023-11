Messi o Maradona? Il calciatore di Serie A non ha dubbi: “Scelgo Leo”

Il calciatore di Serie A risponde alla classica domanda “Chi preferisci tra Messi e Maradona?”: per lui il migliore è Messi.

Diego Armando Maradona o Lionel Andrés Messi? Questa è una di quelle domande calcistiche che non troverà mai una risposta univoca. Non c’è statistica che tenga, non possono essere i trofei vinti o i premi individuali a darne una oggettiva: ognuno può apprezzare di più uno o l’altro, c’è poco da discutere.

A Napoli è normale trovare una percentuale maggiore in favore del Pibe de Oro, soprattutto se la domanda viene fatta a chi ha vissuto quegli anni fantastici dei primi scudetti. Ma tra i calciatori attuali, ovvero coloro che hanno visto Messi, magari giocandoci anche insieme o da avversari, sono pochi quelli che preferiscono Maradona al vincitore di otto Palloni d’Oro.

L’attaccante di Serie A sicuro: “Scelgo sempre Messi”

In Serie A sono diversi i calciatori che, tra Nazionale argentina ed esperienze passate tra Barcellona e Paris Saint-Germain, hanno avuto il piacere di condividere lo spogliatoio con Leo Messi. Un privilegio enorme che ha potuto vivere anche Pedro, attuale attaccante della Lazio.

Lo spagnolo è cresciuto calcisticamente nel Barcellona ed è stato una delle colonne portanti della squadra schiacciasassi di Pep Guardiola. Al Barcellona dal 2008 al 2015, Pedro ha vinto ben 20 titoli con i blaugrana, tra cui cinque campionati, tre Champions League e due Mondiali per Club. È, inoltre, l’unico calciatore della storia ad aver vinto tutti i maggiori trofei internazionali sia a livello di club sia per nazionali, avendo vinto Europeo e Mondiale con la Spagna ed Europa League con la maglia del Chelsea.

Intervistato ai microfoni di Sportitalia, Pedro ha parlato proprio di Messi, spiegando come per lui non ci sia un giocatore migliore dell’argentino nella storia del calcio.

Per me Messi è il migliore della storia, però sicuramente perché l’ho visto. I suoi numeri sono incredibili, in tutte le epoche del calcio ci sono stati tanti giocatori incredibili, come Pelé, Maradona, Cruijff, e tanti giocatori che possiamo nominare e sicuramente hanno fatto la storia di un’epoca. Come Messi ha fatto la storia di questa e come altri giocatori la faranno nel futuro. Però, per me, se devo sceglierne uno, è sicuramente Messi. Per altri saranno altri giocatori, è sempre difficile trovare opinioni univoche sul migliore perché la storia del calcio conta di tanti giocatori.

Delle dichiarazioni sicuramente sincere e giuste. Trovare il migliore di sempre in uno sport è forse impossibile, soprattutto nel calcio che conta così tanti fenomeni nel corso della sua lunga storia.