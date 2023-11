L’ex Napoli a sorpresa: “Mazzarri escluderà uno di questi titolarissimi”

Tanti i dubbi legati al modulo che adotterà Walter Mazzarri nella sua seconda esperienza a Napoli: l’ex azzurro lancia un’ipotesi a sorpresa.

I tifosi del Napoli sono in trepidante attesa per assistere alla seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea. Il tecnico toscano è tornato a Napoli a distanza di dieci anni dall’ultima volta per sostituire l’esonerato Rudi Garcia e prendere il ruolo di traghettatore fino al termine di questa stagione.

Una sfida non da tutti che Mazzarri ha accettato senza esitazioni: la sua voglia di rimettersi in gioco in una piazza che lo ha amato tanto è stata decisiva per questo ritorno al passato. Ci sono sicuramente delle perplessità sulla scelta di affidare il Napoli a Mazzarri: le ultime esperienze con Torino e Cagliari non sono state delle migliori e l’ultima volta che l’allenatore livornese ha seduto su una panchina di Serie A era il maggio del 2022. Ma è lui l’uomo giusto per ridare entusiasmo alla piazza e provare a cacciare quella grinta e cattiveria ai giocatori, assolutamente privi in questo inizio di stagione.

Uno dei maggiori dubbi riguarda il modulo che Mazzarri adotterà. In carriera si è sempre affidato alla difesa a tre, così come fatto anche nei suoi quattro anni a Napoli: riuscirà ora a cambiare sistema tattico e puntare sulla difesa a quattro?

Pazienza a sorpresa su Mazzarri

Il mistero di come schiererà la difesa potrebbe accompagnare i tifosi fino al 24 novembre, quando Mazzarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli. Sarà quella la prima volta che il tecnico parlerà dinanzi ai giornalisti in questa sua seconda avventura in azzurro. Ma c’è stato un suo ex calciatore che ha dato una sua previsione con un’ipotesi a sorpresa: secondo Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus e ora allenatore dell’Avellino, uno tra Anguissa, Lobotka e Zielinski sarà escluso, scegliendo partita per partita.

Il motivo? Proprio legato al modulo. Secondo Pazienza, che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Mazzarri andrà di difesa a tre: “Non credo si allontani dalla difesa a tre che conosce benissimo. In avanti, avendo calciatori che, sono esterni puri, potrebbe anche avere l’idea di optare per un 3-4-3. Oggi passare ad una difesa a quattro per Mazzarri non è facile, lui deve andare su delle certezze”. Se così dovesse essere, uno tra i tre centrocampisti titolari dovrà essere sacrificato per fare spazio al terzo centrale di difesa.