Impresa incredibile dell’ex Napoli: arriva la rivelazione su Hamsik

L’ex Napoli autore di un impresa da non credere, fondamentale nella realizzazione l’aiuto di Marek Hamsik: tutti i dettagli

Pausa Nazionali movimentata per il Napoli. Cambio inaspettato in panchina, con Mazzarri che è subentrato a Garcia. Il tecnico francese non ha saputo dare continuità al lavoro di Spalletti, che è riuscito a riportare a Napoli uno scudetto atteso da ben 33 anni. Il tecnico di Certaldo è riuscito a ricreare un armonia, che invece Garcia non è riuscito a ricreare, tra squadra e staff tecnico fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Infatti, per quanto riguarda la scorsa stagione, è giusto sottolineare il lavoro dei collaboratori di Spalletti.

Tra questi, seppur non direttamente coinvolto nell’annata dello scudetto (è stato vice fino ad agosto 2022), è impossibile non menzionare Francesco Calzona. Arrivato a Napoli con Spalletti, per lui si è trattato di un ritorno nel club di De Laurentiis. Di fatti, è stato vice anche di Maurizio Sarri dal 2015 al 2018. Una lunga esperienza, nella quale ha potuto rapportarsi con calciatori di livello internazionale, come Marek Hamsik. Lo slovacco, a quanto pare, è rimasto colpito dalla professionalità del mister italiano e lo ha proposto come CT della Nazionale slovacca. Il 30 agosto 2022 si è concretizzato l’affare, Calzona è divenuto Ct della Slovacchia. Poco più di un anno dopo Calzona si è reso protagonista di un’impresa incredibile.

Calzona protagonista con la Slovacchia: la dichiarazione su Hamsik

Grazie alla vittoria contro l’Islanda, per 4-2, la Slovacchia ha staccato il pass per EURO 2024 in Germania, assicurandosi il secondo posto alle spalle del Portogallo. Un’impresa incredibile alla prima grande esperienza da allenatore “principale”. “Questa qualificazione è sorprendente. Pur partendo dalla quinta fascia, per la prima volta la Slovacchia si qualifica all’Europeo con una giornata di anticipo e, per di più, in un girone ostico. Sapevamo della forza del Portogallo: ma mettersi alle spalle tre nazionali di valore e organizzate come Lussemburgo, Islanda e Bosnia è stata un’impresa di cui tutti siamo orgogliosi”, così Calzona ha manifestato la sua gioia in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Nell’intervista concessa alla “Rosea” Calzona ha spiegato come abbia influito Marek Hamsik nella decisione della Federazione di affidargli la panchina. “Hamsik è stato fondamentale già prima che iniziasse questa bellissima storia. Ne è stato l’artefice: è stato lui, infatti, a fare il mio nome alla Federazione Slovacca“. Tra le altre cose ora l’ex capitano azzurro fa parte dello staff della Nazionale, Calzona ne ha parlato: “Sono stato felicissimo di sapere che la stessa Federazione abbia voluto inserirlo nello staff tecnico: una scelta che ho accolto con immenso piacere. Marek è un ragazzo di intelligenza raffinata“. Ha concluso così l’intervista.