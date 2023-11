Conosce bene Mazzarri, l’ex collaboratore lancia l’allarme sul Napoli: avete sentito?

L’ex collaboratore avvisa il neo allenatore del Napoli Walter Mazzarri in vista dei prossimi delicatissimi match: le sue dichiarazioni

Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli dieci anni dopo l’ultima esperienza. Un ritorno non scontato, in quanto sembrava praticamente fatta per Tudor qualche giorno fa, poi il capovolgimento di fronte. Ora spetterà a lui rialzare le sorti del Napoli campione d’Italia in carica, chiamato a difendere lo scudetto vinto la scorsa stagione. Sembra quasi uno scherzo del destino, l’allenatore artefice dei primi successi dell’era De Laurentiis che riprende in mano la squadra dopo la trionfale scorsa stagione. Una sfida avvincente quella di Mazzarri, che già alla ripresa del campionato sarà chiamato ad affrontare alcuni match cruciali per il prosieguo della stagione.

Infatti, il calendario del Napoli prevede in successione le seguenti sfide: Atalanta (in trasferta), Real Madrid (in trasferta), Inter (in casa), Juventus (in trasferta) e Braga (in casa). Un filotto di partite nel quale gli azzurri si giocheranno buona parte della stagione. Non di certo un approccio “morbido” per Mazzarri. Per performare al meglio, l’allenatore toscano avrà bisogno di tutti gli effettivi a sua disposizione. A parte gli undici calciatori impegnati con le Nazionali, l’ex allenatore dell’Inter dovrà fare a meno di alcune importanti pedine durante queste prime settimane di lavoro.

“Out tre settimane”, l’ex collaboratore avvisa Mazzarri sull’infortunio

Intervistato ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione di Marte Sport Live, l’ex medico sociale Alfonso De Nicola ha fornito alcune indicazioni sugli infortuni in casa Napoli. Riguardo l’infortunio di Meret (lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra) ha detto: “Meret? Un infortunio di primo grado si risolve subito“.

Più grave invece il verdetto riguardo lo stop rimediato da Mario Rui (lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra): “Il caso di Mario Rui è diverso. Vero è che l’adduttore è un motore secondario e non principale, Mario può fare la corsa e diciamo che per la cicatrice muscolare ci vorranno tre settimane, altrimenti si rischiano ricadute o che il muscolo resti più corto”. Ha poi aggiunto: “Sarà importantissimo il lavoro di Pondrelli (nuovo preparatore atletico, ndr), questa è una fase delicata per tutti, nella quale si verificano tanti infortuni muscolari”.

De Nicola ha lavorato, in passato con Mazzarri e ha espresso la sua opinione riguardo il ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina del club partenopeo. “Spero che Mazzarri dia la scossa, Walter è stato veramente bravo a Napoli, con tutti i suoi collaboratori che ha richiamato in blocco, da Frustalupi a Pondrelli, a Peppe Santoro. Bene così“, questo l’augurio dell’ex collaboratore.