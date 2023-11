Brutte notizie per Mazzarri, tifosi in ansia per l’azzurro: avete saputo?

Ansia Mazzarri, la pausa Nazionali non porta buone notizie al neo allenatore degli azzurri. La nuova avventura comincia in salita

A partire dalla scorsa pausa Nazionali il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli è stato messo in discussione. Poi, l’ennesima delusione dinanzi ai propri tifosi, allo Stadio Diego Armando Maradona. Sconfitta per 0-1, contro l’Empoli di Andreazzoli, questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All’indomani della sconfitta del Napoli il presidente De Laurentiis si è subito adoperato per risolvere la situazione. Innanzitutto esonero con effetto immediato per Garcia, poi testa al sostituto. Tudor, Fabio Cannavaro e il ritorno di Walter Mazzarri le tre possibilità sul tavolo della società.

Alla fine, a spuntarla è stata, inaspettatamente Walter Mazzarri, che a partire da mercoledì sta dirigendo gli allenamenti dei campioni d’Italia in carica. Un ritorno atteso dalla piazza per valore affettivo, quanto inaspettato. Il mister toscano, a differenza di Tudor, ha accettato sette mesi di contratto e traghetterà il Napoli nel prosieguo della stagione. Questa prima settimana di allenamenti dovrà fare a meno dei calciatori impegnati con le Nazionali. Sono undici i partenopei in giro per il mondo, convocati con le rispettive rappresentative nazionali. Tra questi anche Piotr Zielinski, senza alcun dubbio uno dei calciatori più in forma di questa prima parte di stagione.

Arrivano cattive notizie dalla Polonia: c’entra Zielinski

Questa sera il centrocampista polacco del Napoli avrebbe dovuto affrontare la Repubblica Ceca con la sua Polonia, nel match valido per le qualificazioni a EURO 2024. Girone C che, al momento, vede l’Albania in testa, matematicamente qualificata. Per il secondo post c’è una serrata lotta a tre tra Polonia, Repubblica Ceca e Moldavia. La sfida di questa sera per la Polonia di Zielinski è un crocevia fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla massima competizione continentale per Nazionali.

Gara alla quale però Zielinski non vi prenderà parte, almeno dal primo minuto. Infatti, il CT polacco Probierz ha dichiarato, prima dell’inizio del match, che il centrocampista azzurro non è stato bene nelle ore antecedenti all’incontro. “Piotr è da stamattina che non si sente bene. Abbiamo, insieme allo staff, deciso di non schierarlo per questa gara per evitare rischi”, queste le sue parole. Al momento non è ben chiaro cosa sia accaduto a Zielinski, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Da Napoli c’è grande apprensione, anche considerando i prossimi impegni della squadra di Mazzarri (Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga).