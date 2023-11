Clamoroso Gabri Veiga, trattativa in corso: può già lasciare l’Arabia Saudita

Un’indiscrezione di mercato secondo cui il talento spagnolo potrebbe tornare già in Europa e lasciare l’Arabia Saudita

Era stata una vera e propria telenovela quella vista durante questa estate di calciomercato. Il Napoli non ha fatto un mercato da ricordare ma quello di Gabri Veiga è stato un nome che tanti tifosi ricorderanno. Una trattativa durata quasi un mese tra i partenopei ed il Celta Vigo, che deteneva il cartellino del talento classe 2002.

Aurelio De Laurentiis era rimasto impressionato dalla stagione di Gabri Veiga in Spagna e aveva deciso di regalarlo al suo Napoli facendo un grosso investimento. Sembrava praticamente tutto fatto, l’accordo tra i club era stato trovato e Veiga era pronto a fare le valige e trasferirsi a Napoli per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Dopo l’accordo, qualcosa è saltato e così alla fine è arrivata la beffa per gli azzurri con lo spagnolo che si è trasferito in Arabia Saudita, all’Al-Ahly.

Gabri Veiga è ancora un obiettivo?

La scelta di Gabri Veiga di trasferirsi in Arabia Saudita è stata una vera e propria doccia fredda per i tifosi napoletani che aspettavano di poter accogliere il loro nuovo beniamino. Tanta è stata la frustrazione nei confronti del ragazzo che ha preferito un campionato di valore inferiore rispetto alla Serie A. Ma fin qui l’avventura di Veiga all’Al-Ahly non è stata proprio da ricordare. Soltanto nove presenze con un gol ed un assist nella Saudi Pro League.

L’indiscrezione arrivata da EFE, agenzia di stampa spagnola è abbastanza clamorosa. Il Celta Vigo starebbe trattando per il prestito di Gabri Veiga con l’Al-Ahly e vorrebbe riaverlo per la fine di questa stagione.