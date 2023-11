Insigne lascia subito l’America: l’ex Napoli è già tornato a casa

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è giunto al termine della sua seconda stagione al Toronto. Insigne ha approfittato di questo periodo per tornare a Napoli.

Qualche settimana fa si è conclusa la seconda stagione in MLS con la maglia del Toronto per Lorenzo Insigne. L’ex azzurro non ha vissuto una stagione semplice, con il suo Toronto classificatosi ultimo e bersagliato dalle critiche.

Insigne ha dunque deciso di rientrare a Napoli per trascorrere questo periodo, e ritornare nella città che tanto ama.

Insigne rientra a Napoli dopo il termine dell’MLS

Ormai sono passati due anni dal giorno in cui Lorenzo Insigne si è separato ufficialmente dal Napoli dopo una vita trascorsa in azzurro. Ciò che ha stupito da parte di Insigne è stata la destinazione. Difatti nessuno si sarebbe aspettato che l’ex capitano del Napoli avrebbe abbandonato l’Europa per trasferirsi in America. La scelta di Insigne è ricaduta sul Toronto, che l’ha ricoperto con un contratto milionario, e ben oltre superiore alle cifre che avrebbe percepito al Napoli.

Purtroppo però dopo un avvio positivo, col passare del tempo le prestazioni del Toronto e di Insigne sono andate pian piano peggiorando. Proprio l’ex capitano del Napoli è finito al centro di polemiche e accuse da parte dei tifosi del Toronto. I tifosi del club canadese hanno criticato Insigne per lo scarso impegno e per i tanti infortuni rimediati finora. Insigne è arrivato al punto di esplodere, rispondendo in maniera accesa ed animata ai tifosi del Toronto sugli spalti durante uno degli ultimi match dell’MLS. Al termine di questa stagione difficile, Insigne ha fatto ritorno nella sua Napoli, come testimoniato dal post pubblicato su Instagram dall’italiano, con tanto di “Back Home”.

Un ritorno a Napoli che sicuramente servirà ad Insigne per lasciarsi alle spalle l’annata negativa con il suo Toronto. L’ambizione dell’ex capitano del Napoli è però un’altra, ossia ritornare a giocare in Europa, dando priorità all’Italia. Una scelta che potrebbe essere dettata anche dal fatto di voler cercare di rientrare nel giro della Nazionale, che è allenata dal suo ex allenatore Spalletti. A 32 anni Insigne si sente ancora pronto per competere ai massimi livelli del calcio europeo ed italiano, e per questo vorrebbe rimettersi nuovamente in discussione. Il sogno nel cassetto rimane quello di ritornare al Napoli, dove Insigne vorrebbe chiudere la sua carriera. Al momento sono solamente voci ed ipotesi, ma chissà se nel prossimo futuro tutto ciò non possa concretizzarsi con il ritorno di Lorenzo Insigne in Italia, e magari al Napoli.