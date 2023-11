Alvino smentisce la notizia sullo staff tecnico: “Non ritornerà al Napoli”

Nelle scorse ore si è fatta largo l’ipotesi di un ritorno in azzurro, stavolta nello staff di Mazzarri. Alvino smentisce l’indiscrezione

A poche ore dall’annuncio di Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli, in seguito all’esonero con effetto immediato di Garcia, si sta ipotizzando quale possa essere lo staff tecnico che lo accompagnerà nella sua nuova esperienza azzurra. Tante cose sono cambiate, in campo come in società, ma il tecnico toscano ritroverà alcune vecchie conoscenze della sua scorsa avventura in azzurro, come il team manager Giuseppe Santoro, protagonista del Napoli scudettato, figura storica del club e uomo fidato del tecnico ex Inter. Inoltre, in queste ore, si è parlato del possibile ritorno di Salvatore Aronica, stavolta come collaboratore tecnico.

Aronica nello staff di Mazzarri? Arriva la smentita di Alvino

Tuttavia, sul suo profilo X (Twitter) il giornalista Carlo Alvino ha fermamente smentito la possibilità di vedere l’ex difensore azzurro nello staff del neo allenatore del club partenopeo.

Inoltre, spiega Alvino, non vi sarà alcuna conferenza stampa di presentazione per Mazzarri. Una sorta di full immersion, per comprendere a pieno i meccanismi del nuovo Napoli, in vista di gare importanti per il prosieguo della stagione, in campionato come in Champions League.