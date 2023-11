Champions League, cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi? Tutte le combinazioni

Il Napoli spreca una grossa chance per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: cosa serve per strappare il pass per il prossimo turno.

Delusione e rammarico. Queste sono le parole giuste per descrivere il pareggio per 1-1 contro l’Union Berlino. Un pareggio che sa di sconfitta in quanto arrivato contro una squadra che perdeva da ben dodici partite consecutive tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Era il 26 agosto l’ultima volta che i tedeschi festeggiavano una vittoria prima di un loop di sconfitte concluso solo ieri sera.

Se si leggono le statistiche può sembrare un dominio assoluto del Napoli e un pareggio immeritato. Ma il 66% di possesso palla e i 25 tiri verso la porta di Ronnow hanno portato in realtà solo a 1.56 di Expected Goals (i gol previsti) contro gli 1.20 dell’Union Berlino. Un dominio fittizio con occasioni da gol che si contano sulle dita di una mano. Ecco perché i tifosi hanno lasciato il Maradona sommersi da rabbia e delusione. Ma con anche molto rammarico per una qualificazione agli ottavi che poteva essere ipotecata stasera e che invece probabilmente andrà conquistata nei prossimi due match.

Napoli agli ottavi se…

Il pareggio non ha compromesso la qualificazione del Napoli agli ottavi, ancora a portata degli azzurri, ma rischia di prolungare l’attesa. La vittoria del Real Madrid per 3-0 sul Braga arrivata in serata ha ovviamente aiutato la squadra di Garcia, che ora dovrà ambire solo al secondo posto. I partenopei sono sempre secondi nel Gruppo C con un vantaggio di 4 punti sul Braga e a +6 dall’Union Berlino. Ma quindi cosa servirà per strappare il pass alla fase a eliminazione diretta?

Il Napoli sarà impegnato il 29 novembre al Santiago Bernabeu e quella data potrebbe essere già decisiva. Gli azzurri potrebbero agguantare la qualificazione agli ottavi in caso di vittoria contro il Real Madrid: a quel punto, anche in caso di vittoria del Braga sull’Union Berlino, il vantaggio sui portoghesi sarebbe di +4 a una sola partita dalla fine dei gironi. Ma la qualificazione potrebbe arrivare a prescindere dal risultato del Bernabeu anche in caso di impresa dell’Union Berlino in Portogallo: se il Braga non dovesse fare punti, il distacco resterebbe di +4 anche in caso di sconfitta del Napoli. A quel punto l’Union si metterebbe a -3, ma il Napoli ha il vantaggio degli scontri diretti con i tedeschi.

Se invece (come prevedibile) il Napoli dovesse uscire sconfitto dal Bernabeu e il Braga vincere il proprio match, il Gruppo C vedrebbe Napoli secondo a 7 punti e Braga subito dietro a 6 punti. A quel punto si deciderà tutto nel match del Maradona tra le due compagini del prossimo 12 dicembre. In quel caso, ovviamente, agli azzurri basterebbe un pareggio per festeggiare la qualificazione.

Ma c’è anche una terza ipotesi: sconfitta del Napoli con il Real e pareggio del Braga con l’Union Berlino. A quel punto le due squadre sarebbero divise da 3 punti in classifica. E se il Braga dovesse poi vincere al Maradona e chiudere entrambe a 7 punti in classifica? In Champions League, in caso di arrivo a pari punti, si vedono prima i punti fatti negli scontri diretti, poi la miglior differenza reti negli scontri diretti, in seguito il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti e poi la differenza reti nell’intero girone.