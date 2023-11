LIVE – Youth League, Napoli-Union Berlino 1-0 (13′ Lorusso rig.)

13′ – GOOOL! Lorusso porta in vantaggio i suoi! Rigore perfetto per il numero 10 azzurro che spiazza completamente Rodtnick!

12′ – Lorusso si prepara al tiro.

11′ – Calcio di rigore! Il Napoli piomba in area avversaria e Malasomma con un tiro di potenza calcia verso la porta trovando il braccio di un avversario. L’arbitro fischia calcio di rigore e indica il dischetto!

6′: Il Napoli avanza e conquista campo: doppia occasione per Lorusso e D’Angelo, entrambe respinte dalla difesa avversaria.

4′: Il numero 9 tedesco prova il destro ma non trova lo specchio della porta.

3′: Union in avanti, la squadra di Grote conquista con coraggio un calcio di punizione sulla trequarti: batte Kalayci.

1′: Si comincia! L’arbitro dà il via al match.

Primo tempo.

Stanno per scendere in campo le squadre in campo. Tutto pronto al fischio d’inizio tra Napoli e Union Berlino.

Questa mattina il Napoli Primavera scende in campo per la sfida di Youth League con l’Union Berlino. I ragazzi di Tedesco cercano la prima vittoria stagionale nella coppa europea dopo le tre sconfitte precedenti con Braga, Real Madrid e Union nel girone d’andata.

Napoli-Union Berlino, le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Turi; Puzone, D’Avino, Esposito M., De Crescenzo; Deluso, Russo, D’Angelo; Lorusso, Raggioli, Malasomma.

A disposizione: Sorrentino, De Luca, Di Lauro, Parisi, Mutanda, Borriello, Ballabile.

All. Tedesco.

Union Berlino (4-3-3): Rodtnick; Prosche, Ogbemudia, Ackermann, Markgraf; Engelbreth, Kemlein, Kalayci; Kramer, Asanji, Ciobanu.

A disposizione: Arslanogullari, Ojo, Schleinitz, Jurschik, Grunwald, Friedrich, Ibrahimi.

All. Grote.