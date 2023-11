Calciomercato Napoli, irruzione improvvisa della Premier per l’azzurro: “Beffa dietro l’angolo”

È uno dei nomi più discussi degli ultimi giorni. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe aprire a diversi scenari

Sirene di mercato per il Napoli. Non mancano troppi giorni all’apertura del mercato di riparazione che inizierà il primo di gennaio. La dirigenza partenopea tornerà sicuramente sul mercato per provare ad acquistare nuovi calciatori utili a rinforzare la squadra. Allo stesso modo però deve tenere conto di un importante fattore: il rinnovo di alcuni calciatori.

Infatti potrebbe esserci un interessamento per Piotr Zielinski. A lanciare la notizia è Sportmediaset che descrive di un interessamento del Liverpool di Jurgen Klopp per il trequartista polacco.

La volontà è quella di rinnovare

Sono tante le squadre piombate su Piotr Zielinski. Il suo contratto con il Napoli scadrà tra poco più di 6 mesi, il 30 giugno 2024. I partenopei devono fare attenzioni ai possibili interessamenti di altri club che sono a conoscenza del talento del polacco. Zielinski, durante l’estate di calciomercato, aveva incredibilmente rifiutato un contratto da 15 milioni stagionali in Arabia Saudita. La sua decisione è stata quella di rimanere al Napoli, facendo innamorare di lui ancora di più i suoi tifosi.

Anche in Serie A c’è stato un interessamento per Piotr Zielinski. A contenderselo oltre al Liverpool, potrebbero essere Inter e Juventus. Come confermato dallo stesso direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, la volontà del giocatore è però quella di rinnovare. La società spiega di star facendo il possibile per far si che il polacco rimanga altri anni a Napoli.