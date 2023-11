Calciomercato, pronto l’assalto da gennaio: la notizia allarma il Napoli

Asse caldo tra Napoli, Milano e Torino. Juventus e Inter sono interessate ad un titolare dei partenopei

La nuova finestra di mercato, quella per gli acquisti invernali, si aprirà già tra qualche mese. Durante il calciomercato estivo gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis hanno messo a segno pochi colpi in entrata, così come per quelli in uscita. La tifoseria non è rimasta pienamente soddisfatta dalla linea scelta dalla dirigenza, sperando difatti in qualche sforzo in più per rinforzare la squadra. Con il mercato di gennaio già quasi alle porte, il Napoli osserva e studia strategie per poter far felici i sostenitori, dall’altro lato però ci sono alcune situazioni contrattuali, stesso all’interno della squadra, che preoccupano.

Non solo il contratto di Osimhen e Kvaratskhelia, i due giocatori più rappresentativi, ad essere ancora senza rinnovo è sopratutto Piotr Zielinski. Il contratto del trequartista polacco scade il prossimo giugno e l’accordo con il Napoli di ADL sembra ancora stentare ad arrivare. Proprio Zielinski durante l’estate di calciomercato era stato vicinissimo dal vestire la maglia dell’Al-Ahli, club saudita della Saudi Pro League. L’accordo tra le parti sembrava imminente tanto che persino gli intermediari del ricco club arabo erano arrivati in Italia per far firmare il centrocampista partenopeo. Zielinski però, per amore della sua squadra e della città in cui vive, ha preso una decisione esemplare rimanendo a Napoli e rifiutando un contratto triennale da 15 milioni di euro a stagione.

Zielinski, il rinnovo è un caso

Chiaramente la decisione di Piotr Zielinski è stata molto apprezzata dai tifosi, il polacco è tanto legato al Napoli e vorrebbe cercare di rinnovare in tutti i modi. Manca ancora l’intesa sul prolungamento quadriennale e allora ecco che c’è già qualcuno che si muove per poterlo portare nella propria squadra. Stando a quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter sarebbero alla ricerca di un centrocampista offensivo e Piotr Zielinski risponderebbe a tutti i parametri dell’identikit ricercato.

La rosea scrive che le due squadre potrebbero fare un tentativo già da gennaio per poi accoglierlo in estate, quando il contratto con il Napoli sarà scaduto. Una squadra come l’Inter ha fatto di giocatori presi a parametro zero un vero e proprio tesoro: Mkhitaryan e Thuram su tutti. Il polacco del Napoli avrebbe lo stesso impatto anche a Milano e per questo Marotta si sta già attivando per portarlo alla Pinetina. Anche la Juventus è interessata ad un centrocampista dalle qualità di Zielinski e dopo le stangate subite con le squalifiche di Fagioli e Pogba, potrebbe proprio affacciarsi sul mercato per capire la fattibilità dell’operazione con il giocatore.