Premio storico per Osimhen, la vittoria è vicina: l’annuncio non lascia dubbi

Dopo essersi classificato ottavo nella lista dei candidati al pallone d’oro 2023, per Victor Osimhen è arrivata un’altra nomination.

Dalla nomination per il pallone d’oro 2023, a quella per la vittoria del premio calciatore africano dell’anno, per Victor Osimhen è stata una stagione d’oro, culminata con lo scudetto ed il titolo di capocannoniere, per cui ad oggi, sta ricevendo i giusti riconoscimenti.

Premio vicino per Osimhen?

Se per il titolo di giocatore più forte del mondo era difficile ipotizzare un primo posto per il nigeriano, quello riguardante la cerchia dei migliori professionisti del pallone africani potrebbe sorridere proprio all’ex Lille.

Tra i candidati anche un altro azzurro, Frank Zambo Anguissa, altro protagonista del tricolore tornato finalmente sotto l’ombra del Vesuvio dopo trentatrè anni.

Nonostante ciò, Osimhen pare avanti e le dichiarazioni di Mouktar Mohammed, presidente della FCT Association nigeriana, potrebbero rappresentare una sorta di benedizione. Il numero 1 dell’organo calcistico nigeriano, si è così espresso in merito al numero 9 di Rudi Garcia:

“Credo che Osimhen meriti il premio di calciatore africano dell’anno, è risultato decisivo nella vittoria dello scudetto del Napoli arrivato dopo 33 anni, inoltre è arrivato ottavo nella classifica per il pallone d’oro. Non dimentichiamo anche i suoi goal in Champions, ne ha segnati 5 in quella competizione”.

Frasi che suonano come premonitrici considerando il rendimento oggettivamente superiore dell’attaccante del Napoli nell’ultima stagione. Solamente nelle prossime settimane, però, scopriremo qualcosa in più.