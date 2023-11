Ultim’ora su Osimhen e Anguissa: annuncio importantissimo dall’Africa

Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa saranno impegnati in coppa d’Africa a gennaio, un déjà vu dopo l’evento di due stagioni fa.

Osimhen con la Nigeria, Frank Zambo Anguissa con il suo Camerun, per circa un mese, giorno meno o giorno più, il Napoli di Rudi Garcia perderà due delle pedine più importanti a propria disposizione.

La competizione si svolgera in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024, circa un mese, in cui i protagonisti del continente africano saranno impegnati a contendere il titolo difeso dal Senegal dell’ex azzurro Koulibaly.

Aggiornamento dall’Africa, riguarda Osimhen e Anguissa

Dalla federazione calcistica africana (CAF), è arrivato però nelle ultime ore un altro aggiornamento riguardante i due campioni d’Italia in carica.

Attraverso i propri account ufficiali, il massimo organo calcistico africano, ha reso noti i nomi dei candidati al premio di calciatore africano dell’anno, inserendo nell’elenco proprio Osimhen e Anguissa.

Un riconoscimento neanche troppo inaspettato a seguito della vittoria dello scudetto in una stagione storica per entrambi i calciatori del Napoli. Per Osimhen, inoltre, da poco classificatosi all’ottavo posto nel ranking per il pallone d’oro 2023, si tratta infine dell’ennesima grande ricompensa del proprio lavoro.

Di seguito, il post con cui la CAF, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha annunciato i nomi in lizza: