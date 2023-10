Dove vedere Napoli-Milan in TV e in streaming

Al Maradona la Serie A e lo fa nel posticipo della domenica sera, di scena il Napoli contro il Milan. Ma dove sarà possibile vederla in TV e in Streaming

Una sfida importante che necessita del massimo impegno. Questo potrebbe essere il riassunto perfetto a poche ore dall’inizio di Napoli-Milan. Una partita fondamentale, perchè gli azzurri devono staccare la Fiorentina a pari punti sperando anche in una sconfitta di lunedì dei viola; dall’altra parte il Milan spera nei tre punti per agganciare l’Inter in testa alla classifica, sperando anch’essa in una super prestazione della Roma.

Per gli azzurri l’ultima uscita in Champions ha visto un risultato positivo, i 3 punti sono arrivati anche se la prestazione ha lasciato tanti dubbi e insicurezze sulle quali Garcia ha lavorato. Di fatti in settimana il tecnico ha preparato maniacalmente il match con i rossoneri. Nelle ultime 5 partite in Serie A gli azzurri vengono da ben 3 vittorie, due pareggi e 1 sconfitta in casa con la Fiorentina. Proprio quella sconfitta ad oggi avrebbe allontanato le pretendenti ma avrebbe anche avvicinato gli azzurri alla Juventus.

L’avversario

Se il Napoli nello scorso turno ha guadagno i 3 punti, per il Milan la trasferta a Parigi contro il PSG non è stata del tutto piacevole. Per Pioli e i suoi è arrivata una sconfitta, che ha fatto precipitare i rossoneri in fondo alla classifica a soli 2 punti e il cammino a 3 giornate ora sembra non poco difficile. Nelle ultime 5 uscite i meneghini hanno conquistato 4 vittore e 1 sola sconfitta nello scorso turno contro la Juventus. 2 sconfitte in 7 giorni che quindi possono pesare sulle energie fisiche e mentali della squadra di Pioli richiamata a raddrizzare il tiro.

