Ancora dubbi per Garcia: spunta il ballottaggio a sorpresa per Napoli-Milan

A poche ore dall’inizio della sfida, Garcia potrebbe non aver ancora risolto i propri dubbi per Napoli-Milan. C’è un ballottaggio.

Napoli-Milan ha ormai divorato numerose ore al cronometro ed è pronta a regalare grande spettacolo appena dopo il fischio d’inizio dell’arbitro. Nonostante manchi pochissimo a ciò però, ancora un ballottaggio vige nella testa di Rudi Garcia. Quest’ultimo va quindi oltre ai classici Olivera-Mario Rui e Simeone-Raspadori, concentrandosi di più sul centrocampo.

Dubbio a centrocampo per Garcia, il ballottaggio

Come già annunciato nelle giornate precedenti dal club e da Garcia, nonché come confermato dalla lista dei convocati azzurri appena diramata, Zambo Anguissa ha recuperato dall’infortunio muscolare, tornando disponibile in vista di Napoli-Milan. Il centrocampista camerunense non ha però recuperato al 100% la propria condizione e, come detto da Garcia in conferenza, potrebbe difficilmente completare la partita.

Nonostante le indiscrezioni narrassero quindi di un Anguissa titolare e poi sostituito a partita in corso, le ultime voci sembrerebbero spingere sempre più verso una partenza dalla panchina del novantanove. Ecco dunque sbocciare il ballottaggio sopracitato in casa Napoli, con Garcia ancora dubbioso sul sostituto dell’ex Marsiglia. L’impiego di Elmas in quella porzione di campo contro l’Union Berlin parrebbe aver convinto e non poco il tecnico francese, ora indeciso tra il macedone e Jens Cajuste. Le voci narrano addirittura di un ex Fenerbache favorito, ma le reali intenzioni di Garcia verranno svelate soltanto nell’ultima mezz’ora pre Napoli-Milan.