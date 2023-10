Napoli-Milan, i convocati di Garcia: due le assenze negli azzurri

A poche ore dalla super sfida tra Napoli e Milan arrivano i convocati azzurri. Due le assenze per mister Rudi Garcia.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Milan, previsto per le ore 20.45 di questa sera. All’interno delle mura del Maradona, quindi, le due compagini si affronteranno per provare a strappare i 3 punti da una sfida tanto attesa quanto ricca di assenze. 2, in particolare, hanno appunto caratterizzato la lista dei convocati partenopea.

Napoli-Milan, torna Anguissa

Sono stati da poco annunciati, attraverso un comunicato sul sito ufficiale ma anche la consueta grafica social, i convocati del Napoli per la sfida con il Milan. Poche le sorprese per l’organico partenopeo allenato di Rudi Garcia, che ritrova Anguissa ma dovrà fare a meno del bomber Victor Osimhen e dell’ancora acciaccato Juan Jesus. Al suo posto, convocato quindi il giocane della Primavera D’Avino, ormai alla quarta convocazione consecutiva tra campionato e Champions League. Di seguito, la lista dei convocati azzurri:

PORTIERI: Contini, Gollini, Meret;

DIFENSORI: D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard,Rrahmani, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski;

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.