Nuovo tributo a Maradona: aggiornamenti per i tifosi del Napoli

Ha sorpreso e non poco il nuovo tributo di Napoli alla figura di Diego Armando Maradona. Per i tifosi, giungono quindi aggiornamenti.

La Gevi Napoli, rappresentativa di basket locale e militante in Serie A, ha sorpreso e non poco i tifosi partenopei con il proprio ultimo omaggio alla figura di Diego Armando Maradona. Trattasi infatti di una nuova e speciale jersey, che il club utilizzerà come terzo kit stagionale e che presenta delle strisce camouflage azzurre su sfondo bianco. Un chiaro rimando all’Argentina del fu fenomeno del Napoli, presentato dalla stessa Gevi tramite il seguente comunicato:

“Napoli, città intrisa di passione e orgoglio, è stata il palcoscenico di molte storie leggendarie. Tra queste, il rapporto tra Diego Maradona, il calcio e il basket: un capitolo affascinante da ricordare. Napoli Basket e Givova hanno deciso di creare questa maglia ispirandosi ai colori dell’Argentina e ad una leggenda indimenticabile: una jersey che unisce il passato al presente e porta il fuoco dell’entusiasmo di Maradona nel cuore di ogni appassionato di basket. Maradona è un’icona che ha incantato i tifosi e portato gloria alla città. Ma il suo legame con Napoli non si è limitato solo al calcio. Diego ha dimostrato un amore profondo per la città, sostenendo in modo appassionato il basket. Maradona non solo assisteva alle partite, ma spesso era possibile osservarlo giocare a basket con gli amici nei quartieri della città. Testimonianza tangibile del suo amore per Napoli e per lo sport in generale. Molto più che una divisa, un tributo alla passione!”

Un annuncio in grado di mandare in visibilio tutti i tifosi della compagine e di Napoli in generale, per la quale giungono nuovi aggiornamenti in merito al kit.

Napoli Basket mozzafiato, aggiornamenti sul tributo a Maradona

I più attenti avranno senz’altro notato un piccolo particolare inerente alle nuove jersey targate Napoli Basket. Erroneamente infatti, il club mise in vendita, assieme ai primi due kit e per un breve lasso di tempo, anche la divisa speciale dedicata a Maradona, nonostante essa non fosse stata ancora presentata. Sparita dallo shop ufficiale del club, la jersey, ora ufficialmente annunciata, verrà quindi messa in vendita a partire dal 28 ottobre e tornerà a far parte del catalogo online del Napoli Basket, al costo di 49.90€.

Un ulteriore dettaglio potrebbe però far felice i tifosi. Sono infatti ampie le possibilità che tale kit vada sold-out nell’immediato, proprio come accaduto per le prime due divise. I supporter del Napoli Basket possono però esultare in vista delle indiscrezioni che circolano in città. Queste ultime narrano infatti della creazione di nuovi stand all’interno del Palabarbuto. Il tutto, a partire dalla gara fra i partenopei e la Virtus Bologna, in programma il prossimo 30 ottobre. Se ciò dovesse essere confermato, dunque, i tifosi azzurri potrebbero godere di merchandising in loco direttamente tra le mura del palazzetto casalingo.