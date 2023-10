Salernitana, salta il Napoli per squalifica: che tegola!

Salernitana in difficoltà, prossima giornata c’è il derby con il Napoli e Inzaghi perde una colonna importante del suo scacchiere tattico

Dopo esser stato messo in discussione durante la sosta, hanno avuto esito positivo i primi due test per Garcia. Vittoria convincente su un campo difficile come il Bentegodi, contro il Verona e una vittoria, seppur meno brillante, in Champions League contro l’Union Berlino. La vicinanza del presidente De Laurentiis alla squadra, che ha seguito da vicino gli allenamenti del mister, è stata apprezzata sia dall’allenatore che dalla squadra. Tuttavia, il futuro di Garcia è ancora in bilico, De Laurentiis si aspetta una risposta più concreta dalla squadra.

Il prossimo test nel quale verrà valutato il tecnico francese è la gara di campionato con il Milan in casa, poi la Salernitana all’Arechi. Derby campano che avrà valenza particolare per entrambe, ma vista la classifica una vittoria farebbe decisamente più comodo alla Salernitana. I granata, dopo aver esonerato Paulo Sosa, quest’estate avvicinato anche al Napoli per prendere il posto di Spalletti, hanno puntato su Filippo Inzaghi, reduce dall’esperienza in B con la Reggina. Una sfida complicata per l’ex attaccante del Milan, che dovrà metterci del suo per scacciare i fantasmi della retrocessione.

Genoa-Salernitana, i granata perdono un titolare per squalifica: salterà il Napoli

La Salernitana occupa il penultimo posto, ad una sola lunghezza di vantaggio dal Cagliari penultimo. Questa sera i granata di Inzaghi hanno affrontato l’importante match contro il neopromosso Genoa di Gilardino. I liguri, che confermano il buon momento di forma, hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Gudmundsson, la quarta del suo campionato fin qui. D’altro canto, dopo un primo pareggio contro il Cagliari, si conferma il trend negativo della Salernitana, nonostante il cambio in panchina. I granata non trovano i tre punti dal 27 maggio scorso. In questa stagione hanno racimolato solo 4 pareggi, di cui due nelle prime due giornate di campionato. Di questo passo la salvezza diventa un’impresa piuttosto complicata.

Inoltre questa sera la Salernitana ha perso uno dei sui pilastri. Si tratta di Gyomber, esperto difensore slovacco classe ’92, titolare della difesa granata. Infatti, il centrale di Inzgahi ha ricevuto un’ammonizione al minuto 70 della gara di Marassi e, essendo diffidato, salterà la prossima sfida di campionato, al Maradona, contro il Napoli. Altra grana per Inzgahi, che dovrà fare i conti anche con la sua assenza. Non di certo la migliore delle situazioni per tornare ad allenare in Serie A.