“Escluse lesioni, solo affaticamento”: il comunicato del club lascia poche speranze per Napoli-Milan

Il Milan è ripreso il lavoro a Milanello per preparare la sfida contro il Napoli. Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di alcuni infortunati in vista del match del Maradona.

Il Napoli si appresta a sfidare il Milan al Maradona, con il big match che andrà in scena domenica alle 20:45. Gli azzurri incontreranno un Milan con diverse defezioni, visti i diversi giocatori infortunati.

Proprio il club rossonero ha fatto il punto su alcuni di loro al rientro dalla trasferta di Parigi.

Il punto sugli infortunati del Milan verso il Napoli

Domenica sera il Napoli è chiamato alla prova del nove, in cui gli azzurri dovranno dimostrare i lievi miglioramenti visti nelle ultime due uscite. Rudi Garcia proverà a imbrigliare le carte in tavola a Stefano Pioli, che dal canto suo deve già fare i conti con vari infortunati.

Ieri sera nel corso del riscaldamento pre PSG, il Milan ha perso anche Luka Jovic. L’attaccante serbo si è sottoposto in giornata agli esami: “I controlli strumentali a cui è stato sottoposto Jovic non hanno evidenziato lesioni muscolari all’adduttore ma solo un affaticamento”. Nulla di grave per l’attaccante rossonero, che però con molta probabilità salterà il match vista la vicinanza dopo l’impegno di Champions League.

Pioli spera di recuperare due pedine importanti come Okafor e Loftus-Cheek, che aiuterebbero e non poco il tecnico rossonero. Come riporta Sky Sport, Okafor dovrebbe riuscire ad essere convocato per la sfida contro il Napoli, mentre ci sono ancora dubbi sul centrocampista inglese. Difatti Loftus-Cheek continua a rimanere in dubbio per il match del Maradona, ma Pioli proverà a far di tutto per averlo a disposizione. Salteranno sicuramente il match invece gli altri infortunati del Milan, ovvero Sportiello, Chukwueze, Bennacer e Caldara.