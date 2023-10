Verona-Napoli, il bilancio degli scontri: rivelato il numero degli ultras coinvolti

Verona – Napoli, nona giornata di Serie A, rima del match scontri tra le tifoserie, la polizia li ha identificati.

Doveva essere il ritorno della Serie A dopo una sosta delle nazionali molto burrascosa, ma questa nona giornata di campionato non inizia nel migliore dei modi.

Prima de match tra Hellas Verona e Napoli, la città scaligera diventa teatro di scontri tra le due tifoserie, che hanno bloccato il traffico fuori lo stadio Bentegodi. Fortunatamente, interrotti dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno sedato il tutto.

600 ultras di Hellas e Napoli identificati dalla polizia negli scontri

Il bilancio dei tifosi convolti negli scontri è di 600 tra veronesi e partenopei.

36 Daspo per dei tifosi napoletani sono stati già emessi.

La polizia ha affermato che sono stati identificati circa 350 ultras del Napoli prima del match, mentre dovrebbero essere poco più di 200 quelli del Verona, che in serata sono stati riconosciuti.

Gli scontri non si sono poi limitati a prima del match purtroppo. Anche dopo la fine della partita, i tifosi di casa, hanno cercato il contatto con gli ospiti. Prontamente fermati dalle forze dell’ordine fuori l’impianto veronese.

Scene del genere non fanno bene allo sport. Non rappresentano fortunatamente una fetta importante di tifosi, che vanno allo stadio solo per incitare la propria squadra del cuore.