Verona-Napoli, i quotidiani bocciano un azzurro: “È stato il peggiore in campo”

Il Napoli torna a vincere in campionato, grandissima partita degli azzurri. Contro il Verona c’è però una bocciatura da parte dei quotidiani.

Il ritorno della Serie A è più dolce per i tifosi azzurri. Il Napoli ritrova la vittoria in campionato dopo il brutto passo falso del Maradona contro la Fiorentina prima della sosta nazionali. Al Bentegodi, i partenopei si impongono sull’Hellas Verona per 3-1, con le prestazioni super di Kvaratskhelia (doppietta), Politano gol e grandi giocate, ma soprattutto un ispiratissimo Giacomo Raspadori.

Purtroppo tra gli azzurri, nella partita contro gli scaligeri, i quotidiani hanno sentenziato chi è stato il peggiore in campo, complice anche l’errore commesse sul gol avversario. Il capitano Giovanni Di Lorenzo bocciato dai giornali, non arriva alla sufficienza.

Di Lorenzo bocciato dai giornali

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, non ha regalato contro il Verona le prestazioni alle quali ci ha abituato, però non ha neanche sfigurato in mezzo agli altri compagni: alcuni quotidiani come La Gazzetta dello Sport e Il Mattino hanno dato 5.5 al capitano azzurro.

L’errore sul gol dei padroni di casa, che citano i giornali sportivi, è da dividere con il centrale azzurro Rrahmani, che liscia il pallone di testa e fa perdere il tempo di reazione al capitano partenopeo.

Per i giornali però, l’errore è stato commesso da Di Lorenzo che apparecchia la palla a Lazovic per la rete scaligera.

Di Lorenzo nelle ultime uscite con il Napoli, non ha comunque brillato, complice anche il periodo no dei partenopei tra Real Madrid e Fiorentina. La speranza dei tifosi è che con questa vittoria fondamentale, si ritrovi serenità nello spogliatoio, tra giocatori ed allenatore, soprattutto in vista dei prossimi importanti impegni, con Union Berlino e Milan nella settimana che segue.