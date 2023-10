Union Berlino-Napoli, scelto l’arbitro del match: succederà per la prima volta

Designati i direttori di gara per il prossimo match di Champions League tra Union Berlino e Napoli, saranno bosniaci.

Archiviata la vittoria con l’Hellas Verona, il Napoli si prepara al match di Champions League contro l’Union Berlino in terra tedesca.

Gli azzurri sono chiamati a confermare l’ottima prova dell’ultimo match di campionato contro gli scaligeri. Una vittoria, sarebbe fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi di finali.

Per il match, sono stati resi noti anche gli ufficiali di gara ora dalla Uefa. L’arbitro sarà bosniaco.

Sarà il Bosniaco Peljto a dirigere il match di Champions del Napoli

Designata quindi la terna arbitrale con i relativi assistenti per la partita di martedì 24 ottobre:

Arbitro: Irfan Peljto (BIH)

Assistenti: Senad Ibrisimbegović (BIH), Davor Beljo (BIH)

Quarto ufficiale: Dragan Petrovic (BIH)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Piotr Lasyk (POL)

Per l’arbitro della Bosnia Erzegovina, Irfan Peljto, è la quinta presenza in Champions League e per la prima volta arbitrerà la squadra azzurra.

Un dato che fa sorridere il Napoli è che nelle cinque presenze in Champions, ha arbitrato la Juve che vinse il suo match, caso contrario per l’altra tedesca che ha diretta, il Leverkusen, che perse la sua partita di Champions.

Tra le italiane arbitrate, ci sono anche Lazio e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference.