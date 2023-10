Union Berlin nel caos: cosa sta accadendo ai prossimi avversari del Napoli

La prossima avversaria del Napoli in Champions League, l’Union Berlino, si trova in un periodo davvero nero.

Con la vittoria ritrovata contro il Verona, il Napoli, può ora preparare con serenità il prossimo match delicatissimo di Champions League contro l’Union Berlino. Gli azzurri, di scena in Germania, dovranno assolutamente vincere per rimettere in carreggiata la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. Di fronte, troveranno la corazzata tedesca che non è più tanto corazzata. Dopo gli incredibili risultati dello scorso anno i tedeschi, in questa stagione non sanno più vincere: la crisi è nera.

Union Berlino, altra sconfitta, sono 8 consecutive ora

I tedeschi dell’Union Berlino, prossimi avversari del Napoli in Champions League, sono incappati nell’ottava sconfitta consecutiva tra campionato e coppe. Lo Stoccarda, nella sfida del pomeriggio, vince a Berlino 3-0. La squadra di Leonardo Bonucci, l’ex Juventus approdato quest’anno in terra tedesca dopo aver lasciato i bianconeri, non riesce a trovare la vittoria da quasi due mesi e martedì ospiterà gli azzurri all’Olympiastadion per la terza giornata di Champions League. Diventata ormai cruciale per la squadra della capitale, che al suo esordio nella competizione ha inanellato due sconfitte. La prima maturata contro il Real Madrid in terra spagnola, con gol all’ultimo del talento inglese Bellingham. La seconda sconfitta, che fa più male invece, subita in rimonta tra le mura amiche contro il Braga.

Le otto sconfitte consecutive però, non fanno PER ORA vacillare la panchina del tecnico dei tedeschi Urs Fischer, che viene difeso dal direttore sportivo del club Oliver Ruhnert, che richiama all’unione tutta la squadra, affermando che solo la coesione di tutti farà uscire la squadra da questo brutto momento. Ecco quindi le parole del dirigente del club tedesco:

Credo che Urs Fischer sia il più preoccupato e che sia tutt’altro che felice di questa situazione. Siamo assolutamente pronti ad andare avanti insieme. Lui lo sa e conosce il nostro sostegno. Ma siamo nel calcio professionistico e alla fine è anche uno sport di risultati e dobbiamo anche ottenere risultati.

Crisi confermata e panchina traballante per il tecnico dell’Union Berlino, che ora deve cambiare rotta drasticamente se vuole evitare l’esonero. Le prossime partite saranno fondamentali, con il doppio scontro in Champions con il Napoli, gli scontri con Werder Brema e Eintrcht in Bundesliga e la seconda sfida allo Stoccarda dopo quella di oggi, ma in coppa di Germania.