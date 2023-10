Super inizio per Politano: il dato sorprende tutti

Politano tra i migliori in campo anche nell’ultima contro il Verona: il dato sul rendimento rispetto alle passate stagioni è eloquente

Dopo il passo falso in casa contro la Fiorentina, che durante la sosta ha messo in bilico il futuro di Garcia, il Napoli si è rifatto, stavolta in trasferta, contro il Verona. Gara vinta 3-1, mai in discussione, che gli scaligeri hanno provato a riaprire trovando il gol grazie ad un fortunato rimpallo, al minuto 60, che ha portato alla rete di Lazovic. Ad aprire le marcature degli azzurri ci ha pensato Matteo Politano, su assist di Raspadori. L’esterno ex Sassuolo e Inter ha poi fornito i due assist, uno per tempo, a Kvaratskhelia.

Da sottolineare anche le prestazioni di un ottimo Meret, con il quale lo stesso Garcia ci ha tenuto a complimentarsi in conferenza stampa, e del centrocampo formato da Cajuste, Zielinski e Lobotka. Il trio di centrocampo ha permesso all’undici di Garcia, con una prestazione tatticamente impeccabile, di risultare più compatto, riducendo le distanze tra i reparti, risultando di conseguenza, più ordinati in difesa e più efficienti in attacco. Reparto offensivo tenuto in piedi alla grande da Raspadori, preferito a Simeone in assenza di Osimhen. Tuttavia, una costante di questa prima parte di stagione, tra i migliori in campo è in possibile non menzionare Matteo Politano.

Politano tra i migliori in campo a Verona: il dato premia il suo inizio di stagione

Politano sembra esser rinato dall’inizio della gestione Garcia. Forse perché libero dalla sistematica alternanza con Lozano, l’esterno azzurro ha ritrovato costanza nel trovare il gol. Cosa de quale lo stesso Politano se ne è reso conto. Infatti, al termine della gara contro il Verona ha detto a DAZN: “Diciamo che negli ultimi anni mi è mancato un po’ segnare con continuità, quest’anno ci sto riuscendo”.

Continuità di gol ritrovata certificata anche dai dati. Sono 4 le reti siglate questa stagione, in sole nove gare. Si tratta di un numero di gol già maggiore di quelli della scorsa stagione di campionato, nella quale Politano si è fermato a quota 3. Discorso simile vale per gli assist, sono già 3 le assistenze per i compagni questa stagione, la scorsa stagione ne ha messe a referto 3 in totale. Dati che certificano l’inizio da sogno dell’esterno azzurro. Ovviamente la speranza è che continui così, continuando ad essere una risorsa importante per questo Napoli. I presupposti per accrescere ancor di più il numero di gol stagionali ci sono tutti se consideriamo che Politano batte, alle volte, anche i rigori.