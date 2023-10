Sta brillando in Serie A: Napoli alla finestra per il talento del Frosinone

Riparte il campionato dopo la sosta nazionali, il mercato invece non si ferma mai: il Napoli segue attivamente il gioiello del Frosinone.

Tra le sorprese più belle di questo inizio di stagione della Seria A, dopo le prime 9 partite, c’è sicuramente il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari, impegnati oggi con il Bologna, hanno collezionato 12 punti e si trovano al nono posto in classifica. Squadra giovane, con talenti provenienti da tante big del calcio, su tutti il tridente d’attacco formato da Soulè (Juventus), Cheddira (Napoli) e Reinier (Real Madrid).

A prendersi la scena però, è il terzino della formazione allenata dal tecnico abruzzese, Anthony Oyono. Il difensore del Gabon di 22 anni, ha convinto e non poco gli addetti ai lavori in questi primi due mesi di Serie A, ed ovviamente ha attirato anche l’interesse delle top squadre del campionato italiano come il Napoli. Tanta corsa e qualità per il terzino, che si sposa benissimo con l’idea di calcio propositiva del tecnico Di Francesco, perfetta anche per il gioco votato all’attacco del Napoli di Garcia.

Oyono, il terzino del Frosinone è il nome nuovo per la difesa del Napoli

Come riportato da Calciomercato.com, il terzino gabonese del Frosinone, Anthony Oyono, è pronto a fare il grande salto in una big. Il laterale ciociaro, aveva già fatto benissimo la scorsa stagione sempre con i giallo blu sotto la sapiente guida di Fabio Grosso, protagonista assoluto della promozione dello scorso anno dalla Serie B.

Oyono, terzino destro, del 2001, è un nuovo nome per la difesa del Napoli. L’idea è quella di dare un valido sostituto al capitano Di Lorenzo per farlo rifiatare. La concorrenza e spietata però per il laterale difensivo gambiano. In serie, interessate al giovane ventiduenne, ci sono anche Sassuolo e Bologna. Tanti invece sono i club della Ligue 1 che vorrebbero riportarlo ‘a casa’. Il giocatore ciociaro infatti, è stato prelevato dal Boulogne, seconda divisione francese.

Per il momento, il terzino Oyono non si muoverà da Frosinone, seguirà il suo corso lunga tutta la stagione. Il direttore sportivo ciociaro, nell’ultima sessione di mercato ha respinto gli assalti francesi per il giovane talento, ma nel caso in cui il Frosinone continui la sua grande stagione, sarà difficile la prossima estate trattenere il difensore gabonese dal partire per club più importanti, magari proprio in direzione Sud della Ciociaria, approdando all’ombra del Vesuvio.