Aggressioni in tribuna stampa, c’è la decisione del Napoli: è stato fatto a fine partita

Mentre in campo il Napoli vince per 3-1 sull’Hellas Verona, sugli spalti scene di follia collettiva e razzismo nei confronti dei dirigenti degli azzurri e i suoi ospiti.

Il Napoli torna alla vittoria in campionato e lo fa alla grande in casa dell’Hellas Verona. Gli uomini di Rudi Garcia, si impongono per 3-1 sui padroni di casa, grazie alla doppietta di Kvaratskhelia e al gol di Politano.

Mentre in campo gli scaligeri venivano surclassati dai partenopei, sugli spalti i tifosi veronesi mettevano in scena un vero e proprio attacco alla dirigenza, ai giornalisti e sostenitori del Napoli.

Alcuni tifosi infatti, durante il match, hanno iniziato a lanciare oggetti contro uomini dello staff di Garcia, contro i giornalisti di Dazn e alcuni ospiti della dirigenza azzurra. Il Napoli, a fine partita, ha presentato denuncia alla procura federale.

Lancio di oggetti contro i dirigenti del Napoli, gli azzurri denunciano tutto

A fine partita, il Napoli, ha denunciato alla procura federale tutto l’accaduto in tribuna stampa come riportato questa mattina da ‘La Repubblica’. Il lancio di oggetti da parte di alcuni facinorosi, ha causato anche la rottura di alcuni strumenti in datazioni agli uomini dello staff di Garcia. Telefonini, tablet e computer, insieme anche alla postazione di Dazn, tutto distrutto dal lancio di bevande da parte di questi tifosi. Il tardivo e non incisivo intervento delle forze dell’ordine non ha poi migliorato la situazione.

I fatti accaduti fuori lo stadio prima e dopo il match non sono gli unici quindi a trasformare una partita di calcio in uno scandalo. I comportamenti discutibili dei tifosi di casa dovranno essere puniti, sia per quanto concerne la rottura dei dispostivi fondamentali per un allenatore, sia per il comportamento in se, che non dovrebbe avvenire per nessuna ragione al mondo in uno stadio.