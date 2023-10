Nuova esultanza di Kvara, svelato il motivo: c’è un omaggio ben preciso

Il Napoli vince grazie al ritorno della sua stella Kvaratskhelia, che con una doppietta indirizza il match. La sua nova esultanza ha però incuriosito tutti.

Nell’anticipo della nona giornata di Serie A, il Napoli vince al Bentegodi contro l’Hellas Verona per 3-1 con l reti di Kvaratskhelia, doppietta, e Politano.

Gli azzurri, dopo la brutta sconfitta casalinga con la Fiorentina, ritrovano la gioia della vittoria, con Garcia che ritrova serenità, viste le ultime due settimane burrascose con l’esonero quasi certo per i giornali.

Nella vittoria di Verona, è tornata a brillare la stella georgiana del Napoli, che con una doppietta, che mancava da agosto dello scorso anno, ha guidato gli azzurri al trionfo. Kvaratskhelia, ha poi sfoggiato la sua nuova esultanza, già vista in nazionale qualche giorno fa, dove mima un arciere. Tifosi napoletani che sicuramente vedendolo, avranno pensato al vecchio arciere azzurro Emanuele Calaiò.

Nuova esultanza Kvara: è per l’MMA

Il nuovo modo di esultare di Khvicha Kvaratskhelia, dove mima un arciere che tende l’arco con una freccia in canna, ricorda tantissimo l’esultanza dell’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò, soprannominato proprio l’arciere.

Il georgiano, ha deciso di esultare così, per la sua passione per l’MMA. Questo sport, infatti, è molto seguito in Georgia, come riportato da Dazn, il mimare un arciere che scocca una freccia vuol dire riprendere chiaramente l’esultanza di un noto campione di MMA: il nigeriano Israel Adesanya.



I tifosi napoletani, oltre a sperare che la freccia di Khvicha Kvratskhelia scocchi in ogni partita, non possono che sorridere davanti a questo ritorno al passato per una così iconica esultanza.

L’allora stadio San Paolo, è stato teatro di tante frecce scoccate dall’arco di Emanuele Calaiò, che in tantissime occasioni ha fatto sognare i tifosi azzurri.

Kvaratskhelia, oltre quindi alla dedica immancabile alla sua consorte Nitsa, con la quale è convolato a nozze proprio in questa settimana, ha aggiunto anche la dedica per questo grande campione nigeriano di MMA.

Dopo il gol siglato quindi in nazionale durante la sosta, si è ripetuto anche oggi con la maglia azzurra contro l’Hellas Verona, che quest’esultanza porti fortuna alla stella georgiana? I tifosi azzurri sperano ovviamente di sì, soprattutto in questo periodo dove attendono importanti sfide al Napoli.

L’assenza di Osimhen deve esser compensata in qualche modo, è ora quindi che il georgiano si carichi sulle spalle la squadra e la faccia ritornare a far competere nelle zone alte della classifica.