Infortunio per la stella della Serie A: rischia di saltare anche il Napoli

Riparte il campionato di Serie A, dopo le due settimane di sosta delle nazionali, si è tornati in campo, il Napoli ha aperto la nona giornata contro l’Hellas Verona.

La non giornata del campionato di Serie A, si è aperta con la convincente vittoria de Napoli in casa dell’Hellas Verona. Il 3-1 maturato allo stadio Bentegodi, riporta il sorriso sul volto del tecnico Rudi Garcia, dopo le ultime due settimane turbolenti con la sua panchina in bilico.

Il Napoli ha convinto anche grazie al ritorno a pieno regime di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano che con le sue giocate e la doppietta messa a segno, torna ad essere la stella della passata stagione.

Dopo gli azzurri, il secondo match della nona giornata, che si è giocato, è Torino – Inter, con i nerazzurri che hanno vinto per 3-0 in casa granata. Prima dei gol di vantaggio della squadra di Inzaghi, i padroni di casa però hanno perso per infortunio il loro centrale di riferimento Schuurs, uscito in barella e in lacrime.

Torino – Inter, infortunio shock

Il centrale del Torino, Perr Schuurs, ha abbandonato anzi tempo il terreno di gioco per un gravissimo infortunio. Dopo uno scontro di gioco con il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan, il difensore granata ha avuto la peggio, accasciandosi a terra tra le grida di dolore. Le prime impressioni, anche vedendo la reazione del giocatore all’impatto, lasciano presagire il peggio, con la rottura del crociato e quindi la fine della stagione per il centrale olandese.

Schuurs, che se quindi venisse confermata questa prima diagnosi, direbbe addio a tutto il resto del campionato e quindi agli scontri con il Napoli del sette gennaio prossimo e del dieci marzo.

In estate, gli azzurri, dopo l’addio del centrale coreano Kim, hanno sondato il terreno per l’olandese per poi virare la propria scelta su Natan.

Il difensore del Torino, così come tutta la squadra, stava disputando un ottimo campionato fino ad ora. Dopo le ottime prestazioni della passata stagione, si stava mantenendo sui ritmi dell’anno scorso.

L’infortunio, fosse confermata la rottura del crociato, sarebbe una brusca frenata per la carriera del difensore olandese, che già dal prossimo anno avrebbe tentato il grande passo in una big del calcio, visto già il grande interesse per lui durante l’ultima sessione di mercato.

La speranza, ovviamente, è che le prime impressioni siano smentite e che quindi non sia nulla di grave.