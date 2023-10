Hellas Verona-Napoli: dove vederla in Streaming e in TV

Allo stadio Bentegodi di Verona domani andrà in scena alle 15:00 Verona-Napoli: ecco dove sarà possibile vedere il match in Streaming e in TV.

Riparte finalmente la Serie A, dopo la sosta Nazionali piuttosto turbolente finalmente ritorna il nostro campionato e dopo gli anticipi del venerdì tocca al Napoli aprire il sabato di calcio italiano. Alle 15 infatti gli azzurri saranno ospiti a Verona, dove andrà in scena la giornata numero 9 del girone d’andata. Due squadre che, dopo aver perso entrambe prima della sosta, ora devono aggiustare il tiro e provare a portare punti preziosi a casa.

Dopo settimane turbolente, scandite da pettegolezzi, calciomercato e infortuni ora Garcia e il suo gruppo devono ripartire proprio da qui per provare in parte a far dimenticare l’ultima sconfitta sonora interna con la Fiorentina che ancora riecheggia con forza nelle menti dei tifosi azzurri.

Il Napoli quindi riparte da Garcia, che si è detto dispiaciuto di ciò che è stato detto e scritto sul suo conto durante questa sosta; e dalle parole del presidente De Laurentiis che ieri ha riunito la stampa per chiarire la sua posizione su tutte le questioni, partendo dalla panchina confermando la fiducia al tecnico francese alla squadra facendo avvertimenti ben chiari sulla linea che si seguirà d’ora in poi con un cambio d’atteggiamento – quello che si aspetta il patron – significativo.

In queste prime otto giornate i partenopei hanno collezionato solo 14 punti in 8 gare. Nelle ultime 5 uscite il Napoli ha collezionato ben 2 vittorie e altrettanti pareggi, e una sconfitta. Il rendimento quindi non può di certo essere sufficiente se consideriamo che i pareggi sono arrivati con Genoa e Bologna in 2 partite sofferte e con errori gravi.

L’avversario

Dall’altra parte invece c’è un Verona in alto mare, 2 vittorie; 2 pareggi e 4 sconfitte con 8 punti conquistati in ben 8 giornate giocate. I veneti sin qui hanno ridotto al limite gli errori e nelle ultime 5 uscite hanno collezionato solo una vittoria, ben 2 pareggi e 2 sconfitte l’ultima in casa con il Frosinone.

Baroni in questo avvio tuttavia ha dimostrato comunque di poter tenere un’ottima mole gioco durante i 90 minuti, sapendo mettere in difficoltà le big del nostro campionato. Con Milan e Atalanta infatti sono arrivate due sconfitte di misura per 1-0, a dimostrazione quindi di una squadra tosta, che nonostante la compagine di livello riesce – se pur la differenza di rosa- a limitare i danni e resistere agli attacchi.

Gli ultimi 5 precedenti

Negli ultimi 5 precedenti Verona e Napoli si sono sfidate ben 3 volte al Maradona e 2 volte al Bentegodi. L’ultimo incontro tra le due squadre finì in pareggio 0-0, senza destare particolari note a margine di un campionato già conquistato con largo anticipo da Osimhen e compagni.

Nei due precedenti a Verona invece il Napoli ha sempre dominato e vinto. All’inizio del campionato scorso una batosta per 2-5 rifilata ai giallo-blu, e alla fine del campionato precedente una vittoria di misura per 1-2.

Nelle due uscite tra il 2021 e il 2022 al Maradona invece gli azzurri non hanno mai raccolto i 3 punti, ben 2 pareggi per 1-1. Il più famoso ma soprattutto il più doloroso con il gol di Faraoni all’ultima giornata che decretò il Napoli in Europa League.

Dove vederla?

Il match del Bentegodi tra Verona e Napoli sarà trasmesso da DAZN in streaming e sul canale di Sky Zona DAZN, disponibile per gli abbonanti al satellitare. Per gli altri tifosi appassionati il match sarà disponibile quindi sulla piattaforma di streaming e potranno quindi vedere la partita sul sito ufficiale o sulla App da tutti i dispositivi abilitati. Le probabili formazioni