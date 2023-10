Curioso striscione degli ultras del Napoli: svelato il motivo dello sfottò (FOTO)

Ecco la motivazione dietro lo stendardo esposto dai tifosi napoletani al Bentgodi durante il match Hellas Verona Napoli.

Prima del match tra Hellas Verona e Napoli, fuori lo stadio scaligero, ci sono stati scontri tra le tifoserie, scontri che poi son continuati all’esterno dell’impianto veronese dopo il triplice fischio dell’arbitro, nel mezzo la partita termina 3-1. Gli azzurri senza troppe storie chiudono la pratica Verona senza affanni, con Kvaratskhelia e Politano sugli scudi, tra i migliori dell’undici partenopeo. Doppietta per il georgiano, gol e grandissima prestazione per l’esterno italiano. Ottima la partita di Raspadori e Cajuste, i due centrali Rrhamani e Natan, per la prima volta insieme, non commettono sbavature.

Lo spettacolo però, è sugli spalti, dove dalla curva dedicata ai tifosi ospiti, appare uno striscione raffigurante due banconote arrotolate con in mezzo tre linee di granella bianca. Il disegno, esposto dagli ultras partenopei, era un chiaro sfottò ai veronesi, con dietro due teorie.

Striscione ultras Napoli, era uno sfottò contro i veronesi

Lo striscione esposto dopo gli scontri, era un chiaro riferimento ai tifosi scaligeri. Uno sfottò in piena regola dopo i fatti accaduti negli ultimi mesi nella curva veronese. È infatti dal mese di agosto che circa 12 ultras veronesi, sono stati fermati per spaccio di droga nella curva del Bentegodi. Tra questi 12, 2 sono in carcere, 3 agli arresti domiciliari e sette hanno l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria. Vittima delle perquisizioni di fine agosto, è stato anche un bar vicino lo stadio che si pensa sia la base dell’organizzazione di questa piazza di spaccio, dove i tifosi erano anche soliti incontrarsi prima delle partite.

Ecco quindi che lo striscione, dopo anche tutti i disordini avvenuti prima della partita, è una chiara derisione ai fatti avvenuti negli ultimi mesi. I disegni dello striscione sembrano quindi un riferimento abbastanza esplicito a questo episodio, divenuto un ulteriore motivo per accendere ancora di più questa sfida fra le due compagini sugli spalti. La sfida è stata infatti particolarmente sentita non solo in campo, ma anche fuori.

L’episodio dello striscione sfottò ai veronesi, è l’ennesimo segnale di ‘battaglia’ che va avanti da anni tra i tifosi partenopei e quelli scaligeri. È noto, che tra le due compagini non corre buon sangue, più volte è stata vietata la trasferta infatti ai tifosi proveniente dalla Campania, cosa non accaduta per il match di oggi e gli scontri non si sono fatti attendere.