Infortunio Osimhen, novità dalla Nigeria: tifosi in attesa

Osimhen ha effettuato la risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio rimediato con la Nigeria nell’ultima gara: i risultati

La pausa nazionali in corso continua a regalare sorprese. Il bomber nigeriano è uscito anzitempo durante la gara amichevole tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Al minuto 58 Osimhen si è accasciato a terra, accusando un fastidio alla gamba destra e richiedendo l’aiuto dei sanitari. Alla fine, il fastidio non gli ha permesso di continuare a giocare ed è uscito dal campo. Il CT della Nazionale Jose Pesseiro ha dichiarato che la federazione è in contatto con il Napoli, che sta monitarndo la situazione con il suo staff medico.

Per i tifosi del Napoli si è trattato di un duro colpo, dato che le prossime gare degli azzurri saranno cruciali per il prosieguo della stagione. La squadra di Garcia riprenderà il campionato al Bentegodi, contro il Verona, per poi ospitare il Milan al Maradona. In mezzo la trasferta di Champions League contro l’Union Berlino. Dunque, sarebbe davvero penalizzante perdere il proprio bomber di punta proprio alla vigilia di questi appuntamenti. Per capire l’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero ipotetici, questa mattina Osimhen si è sottoposto ad una risonanza magnetica. Stando a quanto riportato da Marco Giordano su Twitter (X) , Victor stamane avrebbe riscontrato un fastidio all’altezza del bicipite femorale della gamba destra.

+++Aggiornamento @victorosimhen9+++ Dallo staff medico della Nigeria arrivano queste informazioni: tra un'ora ci sarà una risonanza magnetica. Stamane è stata riscontrato un lieve fastidio al bicipite femorale della gamba destra. pic.twitter.com/uSJZ0j3OLX — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) October 14, 2023

Osimhen sta svolgendo gli esami di rito in queste ore: gli aggiornamenti

In queste ore il bomber azzurro sta svolgendo gli esami strumentali. Dunque, a breve, i tifosi azzurri potranno sapere l’entità dell’infortunio e se potranno vedere in campo, o meno, il capocannoniere della passata stagione di Serie A. Con ogni probabilità, dopo le prime impressioni dello staff della Nigeria, Osimhen sarà poi rivalutato dallo staff del Napoli.

Tutto lascia pensare ad un qualcosa di non troppo grave, in patria si sta parlando di semplici crampi, ma in questo caso è pur sempre giusto agire con prudenza massima, considerando anche i precedenti. Infatti, più di qualche volta il Napoli ha dovuto fare a meno del suo bomber a causa di infortuni rimediati, o mal curati, durante la pausa Nazionali. Ed è anche per questo motivo che lo staff del club partenopeo è sempre in contatto con quello della Nazionale africana. In ogni caso, si attendono aggiornamenti su tempi di recupero ed entità dell’infortunio nelle prossime ore.