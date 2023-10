All’Antico Vinaio apre a Napoli: data di inaugurazione, luogo e menù

Quando e dove aprirà la sede di Napoli di “All’Antico Vinaio”? Dalla data, al luogo, fino alle prime schiacciate annunciate: tutto ciò che c’è da sapere.

Ormai ci siamo, il omento tanto atteso da migliaia di napoletani è vicino: “All’Antico Vinaio” è pronto a inaugurare la nuova sede a Napoli. Un annuncio arrivato quasi un anno fa e che ha tenuto sulle spine i cittadini di Napoli amanti della schiacciata più buona del mondo.

L’idea del proprietario e imprenditore fiorentino Tommaso Mazzanti era quella di dare vita al locale tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Alla fine si è dovuto aspettare qualche settimana in più, ma alla fine si è arrivati alla data definitiva: All’Antico Vinaio a Napoli sarà inaugurato sabato 21 ottobre. Ma in quale parte di Napoli sorgerà la nuova sede? Il luogo scelto è molto centrale: sarà su Corso Umberto I, nei pressi di Piazza Bovio, dove si trova la fermata Università della metropolitana Linea 1. Una zona strategica che è vissuta da tantissimi ragazzi, vista la presenza della maggior parte delle sedi universitarie della Federico II e de L’Orientale.

Le sedi di All’Antico Vinaio

Quello di Napoli sarà il uno dei tantissimi locali in giro per il mondo dell’ormai storico franchising toscano, il primo al Sud Italia. Finora, infatti, sono ben 22 le sedi già aperte, con Napoli che sarà la 23esima e Las Vegas la 24esima che aprirà nel mese di novembre. Ma si prospettano altre quattro aperture nel giro dei prossimi sei mesi che porteranno a 28 sedi in tutto il mondo.

Ma dove si trovano tutti questi locali? Il primo storico fu inaugurato nel 1989 dalla famiglia Mazzanti a Via Dei Neri (a pochi passi da Piazza della Signoria) e fu pensato come un’attività a conduzione familiare. In questi 24 anni, i locali a Firenze sono diventati sei. In Italia se ne aggiungono altri undici: tre a Roma, tre a Milano, uno a Torino, uno a Forte dei Marmi, uno a Bergamo, uno al Centro Commerciale a Campi Bisenzio e l’ultimo in ordine cronologico proprio a Napoli. Ma l’attività si è spostata anche negli USA, dove sono sorti tre locali a New York e altri tre a Los Angeles, con Las Vegas che arriverà a breve.

Le prime due schiacciate dedicate a Napoli

Dal momento dell’annuncio è nata la curiosità in tutti i fan napoletani di All’Antico Vinaio su come sarà composto il menù della sede partenopea. Ed è stato proprio Tommy Mazzanti, in due video pubblicati su TikTok a sciogliere i dubbi, dedicando le prime due schiacciate dedicate a Napoli.

La prima è composta da un classico della cucina napoletana: salsiccia e friarielli, insieme alla crema di patate arrosto e la provola di Agerola. Nella seconda, invece, è presente la solita cremina di patate arrosto fatta in casa, mozzarella di bufala affumicata, salame napoletano e melanzanine fritte leggermente piccanti. C’è solo da aspettare pochi giorni, ma in molti hanno già l’acquolina in bocca.