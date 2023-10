Napoli sogna la Champions, il sindaco Manfredi fa esultare i tifosi: l’annuncio sullo stadio Maradona

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parla della squadra azzurra e del futuro dello stadio Maradona.

Negli ultimi giorni, c’è stata la conferma da parte della UEFA, che l’Italia, sarà la sede dell’Europeo 2032 in condivisione con la Turchia. Cinque o forse sei saranno gli stadi che l’Italia dovrà presentare allo start del campionato continentale, tra questi, si spera ci sia l’impianto di Fuorigrotta Diego Armando Maradona.

Il sindaco di Napoli, ha parlato della questione stadio e del club partenopeo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, proprio in procinto dell’Europeo che avrà sede in terra italiana.

Manfredi vorrebbe la finale di Champions a Napoli

Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, ha parlato della possibilità di vedere lo stadio Maradona tra quelli che ospiteranno Euro2032 in Italia e quanto tempo ci vorrà per i lavori, sbilanciandosi anche con un suo sogno nel cassetto:

Per migliorare lo Stadio Maradona, ci vogliono oltre cento milioni di euro, quasi duecento. I lavori da fare sono tanti e c’è già un programma per stilare le cose da fare che avrà termine nel 2026.

È un mio sogno poter regale a Napoli uno stadio che rispecchi il livello delle partite che ospita, inoltre sarebbe bellissimo poter far giocare una finale di Champions League qui al Diego Armando Maradona, per far conoscere sempre di più la nostra città ovunque.

C’è anche la possibilità di concedere lo stadio per 99 anni alla società. L’importante però, che nel momento che ci sia la concessione del Maradona, vengano fatti degli investimenti per abbellire e migliorare l’impianto.

Gaetano Manfredi si è espresso anche sulla questione terzo anello e i parcheggi che sono situati al disto dello stadio:

Il terzo anello è stato chiuso per inagibilità, purtroppo in questo momento non può essere migliorato, per quanto riguarda i parcheggi invece, non ebbero il lascia passare dai vigili del fuoco al tempo e ora stiamo cercando di superare questi scogli diminuendo il numero di machine da far defluire all’interno per poterlo riaprire. Ovviamente non bisogna aspettarsi migliaia di posti auto, ma un numero esiguo.

Il sindaco di Napoli, si è soffermato poi sul recente momento no della squadra azzurra in campionato, con il tecnico Garcia che è stato fortemente in bilico:

Il momento non è dei migliori per il Napoli, ma ora bisogna unirsi tuti, stare insieme e solo così si potrà uscire da questa crisi, sono fiducioso che i risultati miglioreranno.nLo scudetto dello scorso anno forse ha un po’ appagato, ma è solo un momento.

La vittoria storica dello scudetto di maggio, ha aiutato tanto anche l’economia napoletana. Ormai abbiamo due città in una, fatte una da un milione di napoletani e l’altra dal milione di turisti che abbiamo frequentemente.

Fiducia e sogni quindi per il sindaco di Napoli, che immagina una Napoli sempre più bella, accogliente e vincente per i turisti.