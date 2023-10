Infortunio Anguissa, De Nicola sicuro: quante partite dovrà saltare

L’ex responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha quantificato i tempi di recupero per l’infortunio di Anguissa.

Nell’ultimo match di campionato, tra Napoli e Fiorentina, vinto dai viola per 3-1 al Maradona, oltre la sconfitta, c’è stata un’altra brutta notizia per gli azzurri. L’uscita anzi tempo dal campo di Frank Anguissa. Al giocatore camerunense, è stato riscontrato, dopo gli esami dei giorni successivi, una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Sull’argomento, si è espresso anche il dottor Alfonso De Nicola. L’ex responsabile dello staff medico del Napoli ha precisato i tempi di recupero.

Per Alfonso De Nicola Anguissa starà fuori fino alla partita col Milan

L’ex medico del Napoli, Alfonso De Nicola, è intervenuto a “Radio Goal”, programma di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’infortunio di Anguissa e dei cali fisici dei giocatori:

Recupero Anguissa? Penso che bastano 3 settimane per cicatrizzare la lesione, poi si valuterà in base agli allenamenti ed occorrerà aspettare un’altra settimana. Per Verona è impossibile ce la faccia. Magari si proverà a recuperarlo per il Milan o al massimo per la gara di Champions contro l’Union Berlino.

L’infortunio di Frank Zambo Anguissa, arriva in un momento molto complicato per il Napoli, che affronta una crisi senza precedenti. Gli azzurri hanno il dovere, dopo queste 2 settimane di pausa per le nazionali, di rientrare in carreggiata con le sei partite tra campionato e Champions, che li dividono dall’ultima sosta prima della fine dell’anno.

Gli scontri con Verona e Salernitana potrebbero essere alla portata del club partenopeo, ma importantissime saranno le altre tre partite. Il doppio confronto con l’Union Berlino in Champions League, che indirizzerà la qualificazione agli ottavi, ed il big match contro il Milan, sfida fondamentale ai fini della classifica e importante per tracciare il cammino in questa stagione.

Anguissa quindi, salterà quasi sicuramente le sfide con Hellas Verona, Union Berlino e Milan. Sarà quasi sicuramente recuperato per la seconda sfida ai tedeschi in coppa campioni, ma l’obiettivo sarà forzare il recupero per provare ad averlo a disposizione anche in almeno una delle due ultime due gare elencate.

Il dottor De Nicola si è poi soffermato sulla condizione fisica generale della squadra napoletana:

Loro stanno caricando di più perché vogliono arrivare a fine campionato integri, rispetto a quanto successo la scorsa stagione. Quando si cambia metodologia di lavoro è normale incappare in qualche problema, ogni calciatore dovrebbe avere un preparatore personale.

L’ex medico della società partenopea, ha quindi provato a dare anche una sua disamina anche sui recenti cali fisici della squadra durante i match.